必勝客瘋了！搶攻速食餐廳最便宜CP值天花板，必勝客今（21）日起至11月1日，推出「尖叫自由點」全新優惠活動爽吃10天，除了超值必勝嗑「大披薩199元」、起司咔滋餅嚐鮮組「咔滋餅＋飲料」下殺79元，個人套餐「主食＋副食＋飲料」只要99元，多達10組超狂優惠代碼懶人包一次整理。
📌必勝客「94199」超值必勝嗑「大披薩199元」回來了
大家最愛的超值必勝嗑優惠代碼「94199」，爽吃單點5款大披薩199元特價，口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮任選，也可升級239元開吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福。
📌獨饗超級省「91005」爽吃「起司咔滋餅＋飲料」下殺79元
獨饗超級省優惠代碼「91005」爽吃「起司咔滋餅＋飲料」只要79元，口味包括超級總匯、明太子四重起司、爆濃巧克力香蕉單片任選1，搭配固定飛想檸檬紅茶1罐。
📌個人超值自由點「91099」套餐「主食＋副食＋飲料」99元
「個人超值自由點」優惠代碼「91099」開吃套餐「主食4選1＋副食3選1＋飲料2選1」99元，限定平日中午11:00至14:00於PK APP限時推出。「個人披薩」雙層美式臘腸/夏威夷、「起司咔滋餅(單片)」超級總匯/明太子四重起司、「副食」德國芝心腸2條/黃金和風鱈魚塊3塊/薯金幣15顆、「飲料」百事可樂 330ml 1罐/飛想檸檬紅茶1罐。
另有不限時段適用的「個人豪華自由點」優惠代碼「91199」開吃「主食5選1＋副食3選1＋飲料2選1」199元，主食包含「紙包筆管麵」波隆那牛肉/奶油雞腿排及「小披薩」夏威夷/日式照燒雞/雙層美式臘腸、「副食」德國芝心腸2條/黃金和風鱈魚塊3塊/薯金幣15顆、「飲料」百事可樂 330ml 1罐/飛想檸檬紅茶1罐。
「雙人超值自由點」優惠代碼「93288」開吃「大披薩5選1＋副食3選1＋飲料2選1」299元，餐點包括「大披薩」日式照燒雞/黃金咖哩海鮮/四小福/雙層美式臘腸/夏威夷、「副食」薯金幣30顆/酥炸嫩雞球1份/酥炸杏鮑菇1份、「飲料」百事可樂 330ml 2罐/飛想檸檬紅茶2罐。
而麥當勞今也宣布聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》展開熱血動漫祭，全套《獵人》角色卡盲包經典角色24款＋1隱藏版、限定包裝8款、獨家只送不賣「獵人BOOK牌」撲克牌，還加碼「《獵人》卡片收藏冊」抽獎活動。同步開吃全新「椒麻辣味麥克雞塊」，通通10月23日起同步開跑。
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大家最愛的超值必勝嗑優惠代碼「94199」，爽吃單點5款大披薩199元特價，口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮任選，也可升級239元開吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福。
📌獨饗超級省「91005」爽吃「起司咔滋餅＋飲料」下殺79元
獨饗超級省優惠代碼「91005」爽吃「起司咔滋餅＋飲料」只要79元，口味包括超級總匯、明太子四重起司、爆濃巧克力香蕉單片任選1，搭配固定飛想檸檬紅茶1罐。
📌個人超值自由點「91099」套餐「主食＋副食＋飲料」99元
「個人超值自由點」優惠代碼「91099」開吃套餐「主食4選1＋副食3選1＋飲料2選1」99元，限定平日中午11:00至14:00於PK APP限時推出。「個人披薩」雙層美式臘腸/夏威夷、「起司咔滋餅(單片)」超級總匯/明太子四重起司、「副食」德國芝心腸2條/黃金和風鱈魚塊3塊/薯金幣15顆、「飲料」百事可樂 330ml 1罐/飛想檸檬紅茶1罐。
另有不限時段適用的「個人豪華自由點」優惠代碼「91199」開吃「主食5選1＋副食3選1＋飲料2選1」199元，主食包含「紙包筆管麵」波隆那牛肉/奶油雞腿排及「小披薩」夏威夷/日式照燒雞/雙層美式臘腸、「副食」德國芝心腸2條/黃金和風鱈魚塊3塊/薯金幣15顆、「飲料」百事可樂 330ml 1罐/飛想檸檬紅茶1罐。
「雙人超值自由點」優惠代碼「93288」開吃「大披薩5選1＋副食3選1＋飲料2選1」299元，餐點包括「大披薩」日式照燒雞/黃金咖哩海鮮/四小福/雙層美式臘腸/夏威夷、「副食」薯金幣30顆/酥炸嫩雞球1份/酥炸杏鮑菇1份、「飲料」百事可樂 330ml 2罐/飛想檸檬紅茶2罐。
而麥當勞今也宣布聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》展開熱血動漫祭，全套《獵人》角色卡盲包經典角色24款＋1隱藏版、限定包裝8款、獨家只送不賣「獵人BOOK牌」撲克牌，還加碼「《獵人》卡片收藏冊」抽獎活動。同步開吃全新「椒麻辣味麥克雞塊」，通通10月23日起同步開跑。