周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡演台北站將於12月5日起在大巨蛋一連唱4天，15萬張門票今（23）日中午12點於拓元售票系統開賣，有粉絲自製「拓元練習搶票網站」訓練手速，還有人騙路人錯誤的售票日期，只為減少競爭對手，甚至傳出某大專院校老師，發信件詢問學生今天可否提早下課，讓大家專心搶票，被網友虧：「老師是不是自己想搶票？」
網路上流傳一張大學國貿英文系的e-mail公告，截圖中，可見信件內容寫道：「各位同學：10/23中午12將開始搶周杰倫演唱會的門票。老師想詢問你們的意見，是否可以在10/23第四節英文課提前10分鐘結束課程。我們安靜的在教室預備搶票？若有同學不同意，老師會尊重你們上課的權益，待12點才結束課程。請在此貼文留言。」
該mail為21日上午10點多發送，疑似該系學生留言：「老師是不是自己想搶票？但我不同意，因為我去不了！」後來又改口「老師我開玩笑的，我會投同意」，另有人說：「幫老師搶到票，期末＋25分！」網友笑翻：「老師為了去看周杰倫台北演唱會也是夠拚的，發動學生一起幫忙搶票」、「羨慕了！」
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該mail為21日上午10點多發送，疑似該系學生留言：「老師是不是自己想搶票？但我不同意，因為我去不了！」後來又改口「老師我開玩笑的，我會投同意」，另有人說：「幫老師搶到票，期末＋25分！」網友笑翻：「老師為了去看周杰倫台北演唱會也是夠拚的，發動學生一起幫忙搶票」、「羨慕了！」