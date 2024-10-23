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▲去年2月間，彰化67歲張姓男子，駕駛BMW X6行駛於國道時，按喇叭與閃大燈逼車，造成對方車輛翻覆，駕駛辛姓女子受傷、5歲兒子拋飛車外，送醫搶救不治。（圖／翻攝NOWnews資料照）

▲國道「AI抓未繫安全帶」系統，綠框代表有繫安全帶。（圖／國道警察局提供）

據統計，今年1月至9月共有16人因未繫安全帶，在國道上發生車禍時遭拋飛致死。國道警方即起啟動「AI抓未繫安全帶」科技執法，首波鎖定國道1號湖口路段實施，運用AI自動過濾未繫安全帶，一旦顯示「紅框」就表示抓到了，國道公路警察局交通科股長陳文斌受訪表示，上月國道1號斗南路段發生嚴重事故造成3人死亡、林口路段事故造成1人死亡，原因都是未繫安全帶被拋出車外所致。統計今年1月至9月，高速公路全線因未繫安全帶發生事故導致駕駛或乘客被拋出車外而喪命一共有16人，較去年同期增加6人，占總死亡人數比例27.1%，占比相當高。國道警方指出，為提升執法強度，提高駕駛、乘客繫安全帶的安全意識，從18日開始先在國道1號「86.7公里湖口路段南北雙向」，新增科技執法設備，透過AI鏡頭過濾未繫安全帶駕駛與乘客，自動擷取影像存檔，再由警員過濾篩選舉發，啟動後19、20日就一連抓到17件。警方表示，該套系統會隨經驗累積深度學習，提升辨識精準度，如果測試成效良好，未來計畫將陸續拓展於高速公路全線。在國道（高速公路）、快速道路上沒繫安全帶會被罰多少？根據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」，行駛於高速公路或快速公路，小客車駕駛人和乘客未繫安全帶，。如果營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已善盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則是處罰該乘客。