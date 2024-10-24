「齁...怎麼又是開房仲店？」不少人會疑惑，住家或辦公室附近釋出的店面，為什麼經常都是被房仲業租走？達人解惑，點出對房東來說要租給誰其實原因很簡單，「誰能出高租金、誰能讓屋況單純、誰能快速決定不囉嗦」，就是房東的最佳選擇，而美容、美甲、按摩及餐飲等4行業，房東接納意願較不高。
房產達人、新竹房仲林品揚在其「Lin's竹北房產筆記」臉書粉專發文，指出一般居民對房仲店沒有很期待，除了因為房仲店頭太過普及外，也會擔心房仲太過激進推銷拜訪，導致生活被打擾，而且房仲常聚在一起抽菸，對於平常沒在抽菸的人就覺得很反感。
那為什麼常常店面都是被房仲租去？林品揚認為，可以回歸到承租方與出租方本身去思考。以承租方來說，除了房仲業有能力負擔租金外，且看好後就能立馬決定、不囉唆。而就出租方（房東）來說，普遍比較喜歡租給純文書辦公的行業，這樣針對屋況的維護最簡單、也最單純。
林品揚表示，雖然大家都說行業平等，但不得不承認，房東在出租店面時，常對一些行業，例如美容、美甲、按摩業、餐飲業等，較保守看待、接納意願度不高。
他直言，當你是該區居民的身分看待店面時是一個想法，而當有天你具備房東身分時又是另個想法了。對於房東就很簡單：「誰能出高租金、誰能讓屋況單純、誰能快速決定不囉嗦」房東就選擇租給他。
全台房仲破8000家！比7-11還要多
根據內政部不動產資訊平台，不動產經紀業備查家數截至去（2023）年第三季為止，共達8639家，比7-11還要多。根據7-ELEVEN公開資料，全台7-ELEVEN門市截至2024年1月底店數6890家。
另外，據不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會統計，截至去年底為止，全國會員家數共達7487家，與2017年谷底相比，仍增加近2000家。
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那為什麼常常店面都是被房仲租去？林品揚認為，可以回歸到承租方與出租方本身去思考。以承租方來說，除了房仲業有能力負擔租金外，且看好後就能立馬決定、不囉唆。而就出租方（房東）來說，普遍比較喜歡租給純文書辦公的行業，這樣針對屋況的維護最簡單、也最單純。
林品揚表示，雖然大家都說行業平等，但不得不承認，房東在出租店面時，常對一些行業，例如美容、美甲、按摩業、餐飲業等，較保守看待、接納意願度不高。
他直言，當你是該區居民的身分看待店面時是一個想法，而當有天你具備房東身分時又是另個想法了。對於房東就很簡單：「誰能出高租金、誰能讓屋況單純、誰能快速決定不囉嗦」房東就選擇租給他。
全台房仲破8000家！比7-11還要多
根據內政部不動產資訊平台，不動產經紀業備查家數截至去（2023）年第三季為止，共達8639家，比7-11還要多。根據7-ELEVEN公開資料，全台7-ELEVEN門市截至2024年1月底店數6890家。
另外，據不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會統計，截至去年底為止，全國會員家數共達7487家，與2017年谷底相比，仍增加近2000家。