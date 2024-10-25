今天10月25日是台灣光復節（簡稱光復節，英文 Taiwan Restoration Day），79年前、也就是1945年的今天，台灣結束了日本長達50年的殖民史，重回祖國懷抱。雖然今天沒有放假，但是其實台灣光復節原本是國定假日，機關學校都有放假1天，《NOWnews今日新聞》整理台灣光復節由來典故、何時變沒放假？7個消失23年的國定假日一次看。
🟡 10月25日是什麼節日？台灣光復節由來？
每年的10月25日是台灣光復節，舊稱光復紀念日，而今年是台灣光復的第79周年。時空背景要回溯到大清國甲午戰爭結束的那年、1895年，戰敗的大清國和日本簽訂馬關條約，把台灣割讓給日本，台灣從此進入日治時期。
直到二次大戰期間，1943年開羅會議上，中華民國希望同盟國同意戰後日本放棄臺灣並移轉主權回歸，此內容列入開羅宣言，後於波茨坦公告內重申應履行。
1945年的10月25日，在台北公會堂（現為台北中山堂）舉行台灣地區受降典禮，陳儀則代表盟邦將領蔣中正，接受代表日本臺灣總督兼第十方面軍司令官安藤利吉的投降。中華民國政府將此事件稱為「臺灣光復」，代表台灣日治時期的結束、戰後時期的開始。
🟡 哪一年訂下台灣光復節？
台灣光復的那一天，中華民國國民政府接管原由大日本帝國統治的台灣與澎湖群島等地。臺灣省行政長官公署正式運作，機關處所設於原臺北市役所（即現今行政院院址）。隔年、1946年10月18日，臺灣省行政長官公署頒布命令，訂定受降典禮的10月25日為法定假日「台灣光復節」，機關學校休假一天。
🟡 台灣光復節何時變沒有放假？
光復節過去的確為國定假日，放假一天。直到2000年陳水扁執政，扁政府在12月頒布經修訂正的《紀念日及節日實施辦法》，隔年包括光復節在內的7天節日，機關學校都取消放假了。這7天節日條列如下：
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
前總統陳水扁2005年出席「台灣光復六十週年慶祝茶會」致詞時強調，「我們在進行台灣史的整理與重建時，要先建立正確的台灣史觀。用台灣人民的史觀重新詮釋10月25日光復節的真正意義，就是要『做自己的主人』，如果無法去捍衛做自己主人的權利，歷史的悲劇只會不斷發生」。
☑️點此看｜陳水扁「台灣光復六十週年慶祝茶會」致詞全文
🟡 朝野修法要討回「7天假」 全通過休假多10天
台灣光復節在內的7天假雖然早在2001年就「沒有放假」，但2016年前總統蔡英文實施一例一休時，又砍了一次「7天假」，當時勞團為此絕食超過280個小時抗議。
其實，當時只有不適用《勞基法》的公務人員，沒有包含台灣光復節在內的這7天假，只要是保勞保的勞工們，都還是有放這7天假，許多人沒有印象是因為這7天假被「挪移」成周休二日了，只紀念不放假，資方也不需要加倍發給工資。
不過，就在今（2024）年台灣光復節前，立法院內政委員會10月23日舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，國民黨團版本，提議要恢復2016年一例一休廢除的「7天假」，包含元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日等；國民黨立委陳玉珍還提議，應該增設「八二三紀念日」。
民進黨團與無黨籍立委高金素梅分別提議，應該增設原住民族日，並將原住民族歲時祭儀假增加為3天。而民眾黨團的版本則希望將教師節、勞動節改為全國放假日。如果上述提案最終全數通過，至少可以多休10天假。對此，內政部次長吳堂安回應表示，會先透過公聽會了解各界看法、聆聽學者專家的意見，再做審慎的評估。立委們提及的10天假條列如下：
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾5月1日 勞動節
◾8月1日 原住民族日
◾8月23日 八二三紀念日
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
🟡 台灣光復紀念歌
作詞者：陳波、作曲者：陳泗治
張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，
唱遍城市和村莊，臺灣光復不能忘。
不能忘，常思量，不能忘，常思量。
國家恩惠情分深長，不能忘。
有錢難買真情意，有錢難買真爹娘，
今朝重見天和地，八年血戰不能忘。
不能忘，常思量，不能忘，常思量。
加緊建設為國增光，不能忘。
張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱，
唱遍城市和村莊，民族精神不能忘。
不能忘，常思量，不能忘，常思量。
中華民國地久天長，不能忘。
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每年的10月25日是台灣光復節，舊稱光復紀念日，而今年是台灣光復的第79周年。時空背景要回溯到大清國甲午戰爭結束的那年、1895年，戰敗的大清國和日本簽訂馬關條約，把台灣割讓給日本，台灣從此進入日治時期。
直到二次大戰期間，1943年開羅會議上，中華民國希望同盟國同意戰後日本放棄臺灣並移轉主權回歸，此內容列入開羅宣言，後於波茨坦公告內重申應履行。
1945年的10月25日，在台北公會堂（現為台北中山堂）舉行台灣地區受降典禮，陳儀則代表盟邦將領蔣中正，接受代表日本臺灣總督兼第十方面軍司令官安藤利吉的投降。中華民國政府將此事件稱為「臺灣光復」，代表台灣日治時期的結束、戰後時期的開始。
🟡 哪一年訂下台灣光復節？
台灣光復的那一天，中華民國國民政府接管原由大日本帝國統治的台灣與澎湖群島等地。臺灣省行政長官公署正式運作，機關處所設於原臺北市役所（即現今行政院院址）。隔年、1946年10月18日，臺灣省行政長官公署頒布命令，訂定受降典禮的10月25日為法定假日「台灣光復節」，機關學校休假一天。
🟡 台灣光復節何時變沒有放假？
光復節過去的確為國定假日，放假一天。直到2000年陳水扁執政，扁政府在12月頒布經修訂正的《紀念日及節日實施辦法》，隔年包括光復節在內的7天節日，機關學校都取消放假了。這7天節日條列如下：
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
前總統陳水扁2005年出席「台灣光復六十週年慶祝茶會」致詞時強調，「我們在進行台灣史的整理與重建時，要先建立正確的台灣史觀。用台灣人民的史觀重新詮釋10月25日光復節的真正意義，就是要『做自己的主人』，如果無法去捍衛做自己主人的權利，歷史的悲劇只會不斷發生」。
☑️點此看｜陳水扁「台灣光復六十週年慶祝茶會」致詞全文
🟡 朝野修法要討回「7天假」 全通過休假多10天
台灣光復節在內的7天假雖然早在2001年就「沒有放假」，但2016年前總統蔡英文實施一例一休時，又砍了一次「7天假」，當時勞團為此絕食超過280個小時抗議。
其實，當時只有不適用《勞基法》的公務人員，沒有包含台灣光復節在內的這7天假，只要是保勞保的勞工們，都還是有放這7天假，許多人沒有印象是因為這7天假被「挪移」成周休二日了，只紀念不放假，資方也不需要加倍發給工資。
不過，就在今（2024）年台灣光復節前，立法院內政委員會10月23日舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，國民黨團版本，提議要恢復2016年一例一休廢除的「7天假」，包含元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日等；國民黨立委陳玉珍還提議，應該增設「八二三紀念日」。
民進黨團與無黨籍立委高金素梅分別提議，應該增設原住民族日，並將原住民族歲時祭儀假增加為3天。而民眾黨團的版本則希望將教師節、勞動節改為全國放假日。如果上述提案最終全數通過，至少可以多休10天假。對此，內政部次長吳堂安回應表示，會先透過公聽會了解各界看法、聆聽學者專家的意見，再做審慎的評估。立委們提及的10天假條列如下：
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾5月1日 勞動節
◾8月1日 原住民族日
◾8月23日 八二三紀念日
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
🟡 台灣光復紀念歌
作詞者：陳波、作曲者：陳泗治
張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，
唱遍城市和村莊，臺灣光復不能忘。
不能忘，常思量，不能忘，常思量。
國家恩惠情分深長，不能忘。
有錢難買真情意，有錢難買真爹娘，
今朝重見天和地，八年血戰不能忘。
不能忘，常思量，不能忘，常思量。
加緊建設為國增光，不能忘。
張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱，
唱遍城市和村莊，民族精神不能忘。
不能忘，常思量，不能忘，常思量。
中華民國地久天長，不能忘。