今（25）天是台灣光復節！星宇航空（2646）正式掛牌上市，每股參考價為20元，首日早盤以25.95元開出，開盤10分鐘就衝破29元，成交量逼近9萬張。由於先前超過172萬人搶抽星宇航空股票，不少人抱憾未中籤，追問「星宇航空股票可以買嗎？」內行揭露星宇興櫃股價最高曾上50.5元，笑說：「星宇的好，坐過就知道！」準備抱好抱滿，做長期投資。
🟡星宇航空上市時間、股價
◾股票代號：2646
◾上市日：10月25日
◾上市開盤價：25.95元
◾紀錄：開盤10分鐘衝破29元，成交量逼近9萬張
星宇航空（2646）新股抽籤超熱門，吸引超過172萬人參加，打破從2016年1月1日競拍新制實施以來的紀錄，也刷新2023年4月玉山金抽籤紀錄，同步凍結近688億元股市資金，中籤率2.48%，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。
今（25）早盤，星宇航空以25.95元開出，開盤10分鐘就衝破29元，開盤10分鐘內就衝到29元，最高一度來到29.95元，半小時成交量就突破12萬張，先前中籤者若賣在高點，1張可賺將近2萬元。
星宇航空上市一早引發討論，網友在PTT發文「2646星宇航空 長期投資多」，他以2點分析，認為「星宇的好，坐過都知道」、「長期投資一家公司，老闆是非常重要的角色，為了理想放下舒服日子的企業家，值得期待」，大方秀出一早就以25.95元開牌價入手4張戰績。
貼文引發討論，內行人翻出星宇航空過往在興櫃時戰績，去年2月興櫃股價一度衝上50.5元，而後又曾一度至31.35元，震幅高達38%，猶如坐上大怒神，當時還有股民成立自救會。不少人力挺星宇航空，大喊：「相信K董！」但也有人持觀望態度，直言：「之前50那波買過，買行情賭博，長投再觀望一下。」
目前星宇航空仍有逾80億元虧損，不過星宇財務處協理張芝菻先前表示，今年第2季累積盈餘9億元，對公司營運深具信心，明年會比今年好，打消累積虧損後就能發放股利，最快2026年發放2025年股利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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◾股票代號：2646
◾上市日：10月25日
◾上市開盤價：25.95元
◾紀錄：開盤10分鐘衝破29元，成交量逼近9萬張
星宇航空（2646）新股抽籤超熱門，吸引超過172萬人參加，打破從2016年1月1日競拍新制實施以來的紀錄，也刷新2023年4月玉山金抽籤紀錄，同步凍結近688億元股市資金，中籤率2.48%，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。
今（25）早盤，星宇航空以25.95元開出，開盤10分鐘就衝破29元，開盤10分鐘內就衝到29元，最高一度來到29.95元，半小時成交量就突破12萬張，先前中籤者若賣在高點，1張可賺將近2萬元。
星宇航空上市一早引發討論，網友在PTT發文「2646星宇航空 長期投資多」，他以2點分析，認為「星宇的好，坐過都知道」、「長期投資一家公司，老闆是非常重要的角色，為了理想放下舒服日子的企業家，值得期待」，大方秀出一早就以25.95元開牌價入手4張戰績。
貼文引發討論，內行人翻出星宇航空過往在興櫃時戰績，去年2月興櫃股價一度衝上50.5元，而後又曾一度至31.35元，震幅高達38%，猶如坐上大怒神，當時還有股民成立自救會。不少人力挺星宇航空，大喊：「相信K董！」但也有人持觀望態度，直言：「之前50那波買過，買行情賭博，長投再觀望一下。」
目前星宇航空仍有逾80億元虧損，不過星宇財務處協理張芝菻先前表示，今年第2季累積盈餘9億元，對公司營運深具信心，明年會比今年好，打消累積虧損後就能發放股利，最快2026年發放2025年股利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。