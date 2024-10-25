亞洲天王周杰倫12月大巨蛋門票在23日開搶，不少歌迷都沒買到票，反倒是黃牛非常囂張，大膽在網路上開價售票，警方也加大力度查緝，逮到一對黃牛夫妻。近日網路上也出現「黃牛殺手」，他PO文表示自己沒搶到周董的票，其他人也別想好過，「我接下來到演唱會最後一天都會瘋狂檢舉，不管你是詐騙還是真的搶到想賺錢，我一個一個截圖通通去系統檢舉再去派出所備案」，超狂誓言讓眾人笑翻，大讚他是「演唱會門票界的黑暗騎士」。
沒搶到周杰倫門票！他化身「黃牛殺手」狂檢舉
周杰倫演唱會黃牛傾巢而出，不只警方開始打擊犯罪，一名歌迷也不爽黃牛搶票舉動，在網路上發文放話要將黃牛趕盡殺絕，「搶不到周董的票我認了，但林北搶不到，黃牛也通通不准給我賣，你們其他人也不准買」。原PO在臉書社團表示自己會開始瘋狂檢舉黃牛：「只要在脆、FB社團、ptt、Dcard上賣黃牛票的，不管你是詐騙還是真的搶到想賺錢，我一個一個截圖通通去系統檢舉再去派出所備案」。
原PO說如果不是公開賣的他也有招數對付，「我已經開好小帳去吊（釣）你們私訊再截圖，沒用也沒差，讓你們這些垃圾黃牛麻煩我也很爽，反正我很閒，我直接發瘋，哥布林們全部都給我乖乖一起去下水道看」。原PO認為不只賣黃牛票的人很差勁，買黃牛票的人對他來說也都是垃圾，瘋狂舉動吸引網友討論。
許多歌迷看了也紛紛留言讚賞原PO，「很派⋯真的需要這種人」、「這個主意不錯耶」、「演唱會門票界的黑暗騎士」、「台灣就是需要您這種鬥士，打擊黃牛人人有票看、人人有票聽」、「不錯啊！檢舉還有獎金可以領］、「希望他可以說到做到」。
為了圍堵黃牛，文化局確實有提供檢舉獎金，強調民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區通報，或撥打專線02-8521-1850進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。
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周杰倫演唱會黃牛傾巢而出，不只警方開始打擊犯罪，一名歌迷也不爽黃牛搶票舉動，在網路上發文放話要將黃牛趕盡殺絕，「搶不到周董的票我認了，但林北搶不到，黃牛也通通不准給我賣，你們其他人也不准買」。原PO在臉書社團表示自己會開始瘋狂檢舉黃牛：「只要在脆、FB社團、ptt、Dcard上賣黃牛票的，不管你是詐騙還是真的搶到想賺錢，我一個一個截圖通通去系統檢舉再去派出所備案」。
原PO說如果不是公開賣的他也有招數對付，「我已經開好小帳去吊（釣）你們私訊再截圖，沒用也沒差，讓你們這些垃圾黃牛麻煩我也很爽，反正我很閒，我直接發瘋，哥布林們全部都給我乖乖一起去下水道看」。原PO認為不只賣黃牛票的人很差勁，買黃牛票的人對他來說也都是垃圾，瘋狂舉動吸引網友討論。
許多歌迷看了也紛紛留言讚賞原PO，「很派⋯真的需要這種人」、「這個主意不錯耶」、「演唱會門票界的黑暗騎士」、「台灣就是需要您這種鬥士，打擊黃牛人人有票看、人人有票聽」、「不錯啊！檢舉還有獎金可以領］、「希望他可以說到做到」。
為了圍堵黃牛，文化局確實有提供檢舉獎金，強調民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區通報，或撥打專線02-8521-1850進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。