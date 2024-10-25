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MLB日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）50-50轟紀念球，最終由台灣企業買家以1.4億元天價買下！拍賣行Goldin Auctions創辦人戈登（Ken Goldin）一早曝光台灣買家3線索，雖然被點名到的中信辜仲諒、星宇航空張國煒、台北101大樓投資公司都否認了，但是出價第2高的日本企業家田中裕輔則大方現身，分享自己喊到350萬美元，2秒就被超越飲恨，但只要得標者付款不成功，他還是有機會擁有大谷50轟紀念球。田中裕輔是Jade Group Inc的創辦人，經營服飾購物網站「LOCONDO」，因聘請因染毒宣布引退的女星片瀨那奈當上班族引發討論。片瀨那奈曾演出《瘋狂假面》、《Oh! My Boss!戀愛在別冊》、《戀愛可以持續到天長地久》、《原來是美男》等多部日劇。LOCONDO稍早在自家YouTube頻道，釋出「大谷翔平選手の50-50球オークションの結果について」關於大谷翔平50轟紀念球拍賣結果影片。田中裕輔與片瀨那奈同框拍片，田中裕輔遺憾說自己是第2名，但田中裕輔在影片中分享出價過程，表示（約新台幣1.12億元），拍賣結束前2分鐘，他出價到210萬美元，結果競標對手不斷提高價格，後來他喊到自己的極限、350萬美元，沒想到2秒後又被對手出價超過，只好放棄。最終由台灣企業買家以360萬美元（約新台幣1.15億元）得標，含手續費後總金額約1.4億元。拍賣行創辦人戈登今（25）一早在IG揭曉買家是來自台灣的一家企業，3線索是「台灣一家熱愛棒球、熱愛大谷翔平的企業、願意和世界分享」。不過，被點名到的台灣企業，包括中信、星宇航空董事長張國煒及台北101大樓裡的投資公司都否認了。戈登說，買家身分將在世界大賽後公布。