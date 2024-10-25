南韓「國民婆婆」金守美（김수미）今（25）心臟驟停離世，享壽75歲。金守美（本名金英玉）兒子證實死因是「高血糖急症」猝逝，當下血糖數值飆破500。「高血糖急症」是什麼疾病？《NOWnews今日新聞》整理高血糖急症成因、症狀、如何預防及緊急處理該怎麼做等重點，帶讀者一文掌握。
🟡 什麼是高血糖急症？
根據三軍總醫院護理部資料指出，當人體內胰島素缺乏，攝取的碳水化合物無法被有效利用，就會導致血糖過高，體內的脂肪會被分解，形成酮體，因而造成「酮酸中毒」；若持續血糖過高（有時超過1000 mg/dL），雖然檢驗沒有出現酮體，但已出現意識不清情況，稱為「高滲透壓高血糖症」。這兩種情況都屬於高血糖急症，若不儘快處理，會對生命造成威脅。
🟡 造成高血糖的原因有哪些？
1.暴飲暴食，熱量攝取太多
2.隨意停用口服降血糖藥物或胰島素
3.缺乏規律運動
4.服用類固醇藥物
5.情緒不穩、壓力大
6.不知道自己患有糖尿病，或未能適當治療（肥胖、長者、懷孕）
7.遭受重大壓力或感染
8.慢性疾病：腎臟病、心臟病、高血壓、酒精中毒。
🟡 高血糖可能有哪些症狀？
1.多吃、多喝、多尿、體重減輕
2.脫水、眼眶凹陷、視力模糊、偏盲眼球
3.厭食、軟弱無力
4.噁心、嘔吐、腹痛
5.心跳快速、姿勢性低血壓
6.神智不清、意識障礙、甚至昏迷
7.嚴重時導致死亡
🟡 如何預防高血糖？
1.遵醫囑定時、定量服藥或注射胰島素，不可任意停藥
2.遵守飲食計畫
3.定期監測血糖或尿糖
4.每天有規律適當運動
5.按時回醫院複診
6.對於高血糖的症狀，提高警覺，若因生病感染發燒時，應增加驗血糖次數，如無法控制，應儘早就醫。
🟡 懷疑出現高血糖急症時該如何處理？
1.立即驗血糖，若血糖>500 mg/dL請儘速就醫
2.若意識清楚且能正常吞食，請多喝開水，按時用藥，若血糖仍未改善，請儘速就醫
3.若不知如何處理，請儘速就醫求治
資料來源：三軍總醫院護理部、嘉義基督教醫院
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根據三軍總醫院護理部資料指出，當人體內胰島素缺乏，攝取的碳水化合物無法被有效利用，就會導致血糖過高，體內的脂肪會被分解，形成酮體，因而造成「酮酸中毒」；若持續血糖過高（有時超過1000 mg/dL），雖然檢驗沒有出現酮體，但已出現意識不清情況，稱為「高滲透壓高血糖症」。這兩種情況都屬於高血糖急症，若不儘快處理，會對生命造成威脅。
🟡 造成高血糖的原因有哪些？
1.暴飲暴食，熱量攝取太多
2.隨意停用口服降血糖藥物或胰島素
3.缺乏規律運動
4.服用類固醇藥物
5.情緒不穩、壓力大
6.不知道自己患有糖尿病，或未能適當治療（肥胖、長者、懷孕）
7.遭受重大壓力或感染
8.慢性疾病：腎臟病、心臟病、高血壓、酒精中毒。
🟡 高血糖可能有哪些症狀？
1.多吃、多喝、多尿、體重減輕
2.脫水、眼眶凹陷、視力模糊、偏盲眼球
3.厭食、軟弱無力
4.噁心、嘔吐、腹痛
5.心跳快速、姿勢性低血壓
6.神智不清、意識障礙、甚至昏迷
7.嚴重時導致死亡
🟡 如何預防高血糖？
1.遵醫囑定時、定量服藥或注射胰島素，不可任意停藥
2.遵守飲食計畫
3.定期監測血糖或尿糖
4.每天有規律適當運動
5.按時回醫院複診
6.對於高血糖的症狀，提高警覺，若因生病感染發燒時，應增加驗血糖次數，如無法控制，應儘早就醫。
🟡 懷疑出現高血糖急症時該如何處理？
1.立即驗血糖，若血糖>500 mg/dL請儘速就醫
2.若意識清楚且能正常吞食，請多喝開水，按時用藥，若血糖仍未改善，請儘速就醫
3.若不知如何處理，請儘速就醫求治
資料來源：三軍總醫院護理部、嘉義基督教醫院