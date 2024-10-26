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▲2024臺灣同志遊行主題，期望臺灣社會從「看見多元」邁向「共融社會」。（圖／臺灣同志遊行官網）

▲2024臺灣同志遊行場地配置圖。（圖／臺灣同志遊行官網）

▲2024臺灣同志遊行路線圖。（圖／臺灣同志遊行官網）

▲2024臺灣同志遊行彩虹市集攤位圖。（圖／臺灣同志遊行官網）

▲2024臺灣同志遊行，今年首度與犀牛盾 RHINOSHIELD 合作，推出兩款期間限定聯名手機殼。另一款以彩虹蛋糕為設計概念（中），則為PRIDE聯名倡議系列臺灣款。（圖／臺灣同志遊行官網）

▲2024臺灣同志遊行有4款的遊行當屆限定徽章。（圖／臺灣同志遊行官網）

2024臺灣同志遊行（2024 Taiwan Pride）26日（六）登場，今年活動邁入第22屆，再次齊聚臺北市政府前廣場，遊行將分南、北兩路線出發。遊行中最亮眼的變裝皇后們今年將搭上南路線紫色大隊的頭車，展現美麗。《NOWnews今日新聞》整理2024臺灣同志遊行及彩虹市集，相關路線規劃、市集開幕時程、限定商品及進／散場交通資訊等，一文掌握。◾舉辦日期：2024年10月26日（六）◾集合地點：臺北市政府前廣場（市民廣場）◾當日時程：12:00 「彩虹市集」正式營運12:45 上半場節目開始13:00 隊伍集合14:00 隊伍出發16:00 下半場節目開始18:00 遊行活動結束今年遊行將於臺北市政府前廣場（市民廣場）集合出發，並以南北 2 路線繞行後，回到臺北市政府前廣場（市民廣場）。：臺北市政府前廣場（市民廣場） → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 → 仁愛路 → 臺北市政府前廣場（市民廣場）◾紅色大隊：台灣同志諮詢熱線協會｜吉立亞醫藥（Gilead）、渣打銀行（Standard Chartered）、Tapestry、台灣諾和諾德藥品股份有限公司（Novo Nordisk）、Uber｜Uber Eats◾黃色大隊：國際特赦組織台灣分會｜Gstar、GAP Taiwan、羅氏大藥廠與羅氏醫療診斷設備、諾億保險經紀人、VERVE、荷瑞紐澳 驕傲同行（Proud Together AU NL NZ SE）◾橙色大隊：愛滋遊行陣線＊｜GSK Taiwan、美國高通公司、臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca）、彩虹酷兒健康文化中心：臺北市政府前廣場（市民廣場） → 仁愛路 → 光復南路 → 信義路 → 敦化南路 → 仁愛路 → 臺北市政府前廣場（市民廣場）◾紫色大隊：灣島皇后｜犀牛盾 RHINOSHIELD、JLR Taiwan台灣捷豹路虎、Zenyum、臺虎精釀、Google◾綠色大隊：台灣親子共學教育促進會｜歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌、金賓美國波本威士忌、法國巴黎人壽、GU、NIKE、高誠公關◾藍色大隊：皮繩愉虐邦X情感教育協會｜Fusion 聚變、愛無界 Love Beyond Boundaries、LesPark主辦單位臺灣彩虹公民行動協會提醒，遊行進、離場時，請預先規劃好路線，並避開捷運市政府站及臺北101／世貿站，以免碰到大量下車、候車人潮，延長進、離場時間。建議於捷運國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站及南京三民站等上、下車更加省時方便。以下為建議各地區的彩虹公民上、下車之捷運車站：◾往返板橋、新莊或蘆洲方向：捷運板南線——國父紀念館站◾往返內湖、南港方向：捷運板南線——永春站◾往返淡水、中永和方向：捷運淡水信義線——信義安和站、象山站◾往返新店方向：捷運松山新店線——南京三民站◾吸引來自香港的大同 Gay Harmony、韓國的首爾酷兒文化節與日本九州的 Colorful Change Lab 等遊行團隊參與。參與的遊行花車多達35輛，一同在遊行路上閃耀多元共融，熱力應援性別平權。◾彩虹市集攤位有逾百攤的商家參與，公益合作攤位更超過30攤。此外也有超過20家「友善飯店」熱烈響應臺灣同志遊行，創下最多飯店加入「友善」行列的紀錄。◾今年遊行官方周邊更首次推出黑白兩款T恤，以及多達4款的遊行當屆限定徽章，將在遊行當天於現場首次販售，讓彩虹公民有更多元多樣的當屆遊行紀念小物可選擇。