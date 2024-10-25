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▲滾筒式洗衣機與直立式洗衣機8大挑選重點。（／Social Lab社群實驗室提供）

洗衣機要買滾筒式還是直立式？哪一種更符合自己的需求呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「洗衣機比較」話題的網路聲量表現，發現滾筒式洗衣機聲量有3695則，是直立式洗衣機的1.3倍，整理挑選的8大重點、優缺點一次看。觀察近三個月內網友針對「洗衣機比較」相關話題的討論，可以發現利用滾筒讓衣物上下翻騰拍打的「滾筒式」洗衣機，以其多元、完整的功能受到諸多網友青睞表示「這東西用一次就回不去了」，指出洗、脫、烘三合一的滾筒式洗衣機，不用擔心忘記將衣物取出而產生異味，「一早打開時衣服烘得暖暖的又香香的」，雖整體洗衣、烘衣時間較久，「不過衣服比較不會打結」，更讓「曬衣服」成為選項而非必要。也有網友提到，滾筒式只需用少量的水將衣物浸濕即可，不必蓋過衣物，省水又省洗劑，長遠來看「CP值高」。而針對機體所需空間，儘管滾筒洗衣機在同洗衣量下體積較大，且需保留前開門空間，但其上方不僅可當作置物平台，或將機體嵌入櫥櫃下方，還一機多功不必額外購買烘衣機、脫水機等家電，對於家中空間充裕的人來說，能更有效的利用空間。而「直立式」洗衣機，則是利用底部轉盤旋轉產生強勁水流來清洗，但衣物容易因此產生拉扯、扭結甚至變形。不少偏好「直立式」洗衣機的網友提到，價格較低又省時為其兩大優點，表示滾筒式較容易「爆預算」，若有預算考量，直立式洗衣機可能是更合適的選項；還有網友拿滾筒式比較，指出「滾筒要洗比較久」、「（滾筒）洗棉被、大毛巾或大件衣物直接罷工轉不起來，還是喜歡直立式的」，表示直立式的洗衣時長多落在40～60分鐘，相較滾筒式少了近一半的時間。而且，同機體大小洗衣量更大，若家中、陽台空間有限可選擇直立式洗衣機。不過也有網友分享過去經驗，「小時候最痛恨從（直立式洗衣機）裡面拿衣服出來，真的不誇張！時常拿到手抽筋」，由於直立式洗衣機的桶身較深，若本身身材較嬌小，要取出底部的衣物可能較吃力。