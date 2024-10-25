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▲優式資本辦公室位在台北101大樓52樓，董事長劉興漢已租下53樓，擴大營業。（圖／翻攝104網站）

MLB洛杉磯道奇超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani）締造史無前例的「50轟50盜」超狂紀錄，那顆意義重大的「50轟紀念球」拍出1.4億元高價。辦公室設在台北101大樓的「優式資本」UC Capital今（25）晚發聲明證實此事，表示大谷翔平這顆50轟球是全世界球迷心中的聖杯，「很榮幸能將其帶回台灣，分享歷史一刻」。「優式資本」是家什麼公司？老闆是誰？《NOWnews今日新聞》一次整理。優式資本UC Capital公司位於台北101大樓，資本額達一億，是一家只操作自有資金而不對外募資的公司。 不但從國內股票交易跨足到國外交易市場，並大幅擴展各種交易商品，包括ETF 指數股票型基金、權證、期貨與選擇權，以及可轉換公司債（ Convertible Bonds）等。令人驚訝的是，優式資本已程式交易聞名，人力銀行網頁上顯示員工人數只有35人，是由一群平均年齡不到30歲的年輕人所組成，但每月獲利2億元，堪稱是「台股套利王」。優式資本董事長劉興漢也還不到50歲。據悉，劉興漢專長寫程式，從外資研究員到程式交易大戶，六年級的劉興漢已經累積了數億元身家。什麼是程式交易？最早盛行於外資圈，是先透過制定勝率較高的交易策略，再以電腦系統建立的交易模型，在嚴格風控下，大量頻繁地進行交易，即使每次進出可能僅有0.2%微利，仍能累積出鉅額報酬。根據《財訊》雙週刊報導，優式資本是全台規模最大的「台股套利王」，日交易量高達百億元、每月交易金額超過2000億元，而ETF交易更占全台將近1/10，推估每月獲利逾2億元。還是搞不懂優式資本（UC CAPITAL）是家什麼公司？投資圈形容，簡單說「」。