中華職棒台灣大賽G5，中信兄弟象25日晚在台中洲際球場對戰統一7-ELEVEn獅，中信兄弟象終場以4比1擊敗統一獅，奪下隊史第10座總冠軍，黃絲帶再次灑落洲際棒球場。而有台中「燒肉霸主」封號的屋馬燒肉旗下3大品牌也祭出兄弟象封王優惠，穿兄弟象球衣用餐送安格斯壽喜牛、韓式炸雞、海鮮，優惠一連4天爽爽吃。
屋馬餐飲集團稍早在臉書公布，「狂賀！兄弟象封王啦！」屋馬餐飲集團歡慶中信兄弟球隊年度總冠軍，旗下屋馬燒肉、金韓食、涮屋馬等3大品牌即日起至10月29日，只要憑「中信兄弟2024季票 」、「中信兄弟2024會員卡」或穿兄弟象球衣來店用餐，就可享以下優惠。
💛屋馬燒肉
1.憑「中信兄弟2024季票 」來店用餐，即享「九折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張季票即享有一份。
2.憑 「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣⚾️」來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張會員卡即享有一份。
💛金韓食
1.憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「九折優惠+韓式炸雞乙份」一張季票即享有一份。
2.憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「韓式炸雞乙份」，一張會員卡即享有一份‼
💛涮屋馬
1.憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「九折優惠＋點購套餐湯底免費升級。」一張季票即享有一份。
2.憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「點購套餐即增送單人海鮮乙份「。一張會員卡即享有一份。
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2.憑 「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣⚾️」來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張會員卡即享有一份。
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2.憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「點購套餐即增送單人海鮮乙份「。一張會員卡即享有一份。
理財達人阿格力也在臉書粉專公布中信兄弟象封王優惠，「阿格力價值成長股APP倒數兩個半小時季訂閱優惠」。阿格力笑說：「宋啦！我統一獅迷終於不用浪費週末看比賽了，感謝兄弟擊潰我獅超弱牛棚跟得點圈死屍打線，我氣一個禮拜了！」