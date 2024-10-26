每次颱風來襲，大家總是會討論「窗戶貼膠帶」有用嗎？貼「X字型、井字型、米字型、口字型、全貼滿」哪個才能防風抗爆？內政部建築研究所國家級「風雨風洞實驗室」進行兩場實驗，實測結果發現，貼膠帶的窗戶無論貼什麼字型，都沒撐過16級風，又以「X字型」最早爆裂，而沒有貼膠帶的窗戶，扛下約時速250公里、超過17級強颱風的風力。
內政部今（26）發布新聞公開建築研究所這項實驗，所方製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。此外，還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組。
實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：
- X字型：3482Pa
- 井字型：4206Pa
- 口字型：4887Pa
- 全貼滿：4189Pa
相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。
為了確認結果，實驗進行了兩次，都顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力。結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
內政部補充說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。
這說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂。因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。
內政部建議，應選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜防止玻璃碎裂、安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。
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實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：
- X字型：3482Pa
- 井字型：4206Pa
- 口字型：4887Pa
- 全貼滿：4189Pa
相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。
為了確認結果，實驗進行了兩次，都顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力。結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
內政部補充說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。
這說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂。因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。
內政部建議，應選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜防止玻璃碎裂、安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。