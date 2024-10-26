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▲玻璃窗依不同方式貼上膠帶和最右邊未膠帶之耐風壓試驗可承受爆破壓力結果比較圖。（圖／內政部提供）

▲貼滿膠帶的窗戶在4189Pa 時破裂。（圖／內政部提供）

▲山陀兒颱風襲台，挾帶17級陣風，高雄台鐵鳳山車站玻璃大門，也疑遭強風吹襲碎裂。（圖／民眾提供）

每次颱風來襲，大家總是會討論「窗戶貼膠帶」有用嗎？貼「X字型、井字型、米字型、口字型、全貼滿」哪個才能防風抗爆？內政部建築研究所國家級「風雨風洞實驗室」進行兩場實驗，實測結果發現，貼膠帶的窗戶無論貼什麼字型，都沒撐過16級風，又以「X字型」最早爆裂，而沒有貼膠帶的窗戶，扛下約時速250公里、超過17級強颱風的風力。內政部今（26）發布新聞公開建築研究所這項實驗，所方製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。此外，還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組。實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：- X字型：3482Pa- 井字型：4206Pa- 口字型：4887Pa- 全貼滿：4189Pa相比之下，，這意味著，這為了確認結果，實驗進行了兩次，都顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力。結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。內政部補充說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用，結果顯示，角落破裂。這說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂。因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。內政部建議，應選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜防止玻璃碎裂、安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。