星巴克冬季限定的「太妃核果風味拿鐵」日前在全聯開賣，往年只要一開賣就經常缺貨，今年在社群也是討論炸裂！一名狂粉連跑3家全聯掃貨， 把搶買來的星巴克太妃核果拿鐵堆成「聖誕樹」，目測至少超過30盒，內行網友也公開平均一杯不到27元的超省買法，引發討論。
原PO在「我愛全聯-好物老實說」公開社團中分享，她跑了3家全聯把架上所有的星巴克太妃核果拿鐵全掃光，曬出用戰利品堆疊的「聖誕樹」，目測至少超過30盒，除了紅盒的的太妃核果拿鐵外，還有綠盒的抹茶拿鐵，坦承花了「好幾張藍色小朋友」。網友驚呼：「實在太瘋狂！」
事實上，冬季限定的星巴克沖泡式飲品「太妃核果拿鐵」10月19日起在全聯開賣，每盒4入129元，全台限量2萬盒。而全聯至10月31日止的咖啡大賞優惠「單筆滿299元現折30元」，再加上「星巴克全系列單筆消費滿300元，再送100元滿額折價券，單筆不累贈」優惠。內行網友公開激省買法公式，「10盒共1070元、分2次結帳」，平均一盒107元，換算1包不到27元。
第1次5盒結帳(129*5)-60=585
第2次5盒結帳（129*5)-60-100=485
也有饕客推薦星巴克太妃核果拿鐵隱藏喝法，喜歡濃郁奶香的人，沖泡咖啡時可以加入溫牛奶；想咖啡更濃些可以再加一份星巴克「特選即溶黑咖啡」，就能在家享受跟門市差不多的風味。
此外，7-11為迎接10月31日萬聖節到來，LINE禮物電子券，限時推出7-11咖啡19元多一杯優惠，包括榛果拿鐵、紅茶拿鐵、經典可可，且電子券可一次兌換一杯，還能寄杯慢慢喝。
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，冬季限定的星巴克沖泡式飲品「太妃核果拿鐵」10月19日起在全聯開賣，每盒4入129元，全台限量2萬盒。而全聯至10月31日止的咖啡大賞優惠「單筆滿299元現折30元」，再加上「星巴克全系列單筆消費滿300元，再送100元滿額折價券，單筆不累贈」優惠。內行網友公開激省買法公式，「10盒共1070元、分2次結帳」，平均一盒107元，換算1包不到27元。
第1次5盒結帳(129*5)-60=585
第2次5盒結帳（129*5)-60-100=485
也有饕客推薦星巴克太妃核果拿鐵隱藏喝法，喜歡濃郁奶香的人，沖泡咖啡時可以加入溫牛奶；想咖啡更濃些可以再加一份星巴克「特選即溶黑咖啡」，就能在家享受跟門市差不多的風味。
此外，7-11為迎接10月31日萬聖節到來，LINE禮物電子券，限時推出7-11咖啡19元多一杯優惠，包括榛果拿鐵、紅茶拿鐵、經典可可，且電子券可一次兌換一杯，還能寄杯慢慢喝。