我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小張採用「半套」的0元購屋術，未料房貸寬限期到後，正好碰上自己失業，導致無法負荷。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲購屋除了謹慎評估自身能力，手頭也應留一筆緊急預備金，以備不時之需。（示意圖／ NOWnews 資料照）

▲王俐喬表示，購屋不應大開槓桿，如果能力不足，應先精進自身，先想辦法累積財富。（圖／俐富股份有限公司提供）

房市流傳著0元購屋術，採用「信貸+房貸」的方式購屋，小張(化名)利用該方式購屋，結果2年後購屋寬限期一到，同時償還2貸同時清償，負擔壓力破表，最終房屋被法拍，直接信用破產。理財專家王俐喬指出，「0元購屋術就是一種透支人生的購屋方式，大開槓桿操作，一旦意外發生，房屋就會陷入法拍困境。」所謂0元購屋術在房仲業界流傳已久，近年在桃園某房仲吹捧下，大肆開課宣導，從中牟利，不少菜籃族以課程中的「信貸+房貸」購屋，多數都在6個月~1年後慘賠收場，但由於該購屋術過程也涉及詐貸，大多敢怒不敢言。小張多年前上了某位網路名師課程，該名師號稱靠著「0元購屋術」，短短幾年身價上億，而關鍵手法就是「信貸+房貸」，以信貸作為頭期款，房貸部分採「AB約」超貸，等房貸得手後，將超貸部分用以償還信貸。他表示，「房子購買後，會由該名師仲介公司代租，期間，房價會不斷攀漲，寬限期到之後，薪資足夠，就能繼續支付房貸，如果薪資不夠付，直接獲利了結即可，因為我知道『AB約』觸法，所以只使用了前半段的『信貸+房貸』，自己買房子成功。」好景不長，2年後小張失業，正巧碰上寬限期到了，小張說，「我本來以為寬限期到我也能繼續還房貸，畢竟薪資夠用，而且我是自住使用，所以也不想隨意價降轉售，結果沒幾個月存款就見底了，反應過來時，已經面臨法拍，只能說衝動是魔鬼，未來如果有機會再買房，再也不敢亂來了！」王俐喬指出，「0元購屋術」第一步是「信貸+房貸」，但這筆信貸動輒200萬起跳，在房貸寬限期到了之後，還款壓力並非一般人能夠承擔，所以最關鍵的其實是「AB約」的超貸方式，但這樣的行為是觸法的，也好在小張沒有這樣做，否則恐面對三年以下有期徒刑或拘役，並可併科罰金她指出，小張雖然沒違法，但採用半套「0元購屋術」同樣將自己陷入風險，因為正常的購屋方式，不應將自己逼到毫無應變能力，以購買千萬房屋來說，付完自備款後，身上至少應該留有60~80萬，才能面對各種變化，如小張是面臨失業，況且人生中還有各種意外，如車禍、家人生病等，都需要有緊急儲備金才能面對。王俐喬說，「薪資追不上房價」已成為台灣亂象，我們無法否認，卻也不代表應該一頭熱投入房市，況且如今台灣面臨房貸之亂，如果要購屋，準備2~4成自備款之外，還應評估寬限期到後，每月債償應控制在家庭總收入1/3以內，且須留下房屋總價約1~2成做為緊急預備金。如果發現自己購屋能力不足，那就不如先別買了！應努力工作，如斜槓工作，或精進自身增加財富累積的方式，畢竟房價不可能無止境的暴漲，就像現況買氣已經反轉，與其一頭熱投入房市，還不如審視自身，進行理財規劃，等待更好的購屋時機出現。