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▲0元購屋術除了「信貸+房貸」，最後一步就是AB約超貸，該行為已觸反刑法，最高可判3年有期徒刑。（示意圖／pexels）

▲採用AB約向銀行超貸，除了觸犯刑法，還會被銀行註記為「拒絕往來戶」，信用破產。（圖／翻攝pexels）

▲想要買房子，應先盤算自身負擔能力，每月償還的貸款，不應超過家庭總收入的1/3。（示意圖／pexels）

0元購屋術「信貸、房貸加超貸」的購屋方式流傳已久，近期又流傳「升級版」掀起討論，利用「信貸+房貸」再搭配政府推出的「新青安貸」方案，可讓「0元購屋」昇華。理財專家王俐喬表示，「這樣的違法操作，不僅會讓購屋者債償能力不足風險倍增，還有可能面臨刑責。」所謂0元購屋術在房仲業界流傳已久，近年在桃園某房仲吹捧下，大肆開課宣導，從中牟利，不少菜籃族以課程中的「信貸+房貸」購屋，多數都在6個月~1年後慘賠收場，但由於該購屋術過程也涉及詐貸，大多敢怒不敢言。王俐喬表示，所謂「0元購屋」，指的是購房者利用多重貸款，透過房貸搭配信貸或私人借貸來達到「零首付」的效果，然而，這樣的操作不僅存在財務風險，更有可能觸犯法律。她說，單純的「信貸+房貸」很難達成0元購屋，信貸是作為頭期款，沒有寬限期，對於一般人來說，同時償還信貸與房貸，幾乎是不可能的事情，所以通常後面還會搭配「AB約」的觸法行為詐貸，在房貸下來時，就取得超額貸款，藉此償還信貸。王俐喬指出，「AB約」又稱「陰陽約」，A約是主約，也是實際成交金額，B約則是假合約，簽下的價格會比A約高，用以向銀行詐貸用，如實際成交金額800萬，B約簽下千萬，向銀行貸出800萬後，等於連頭期款都一併解決。但向銀行詐貸，就會觸犯《刑法》第214條，偽造文書或使公務員登載不實的行為，最高可處三年以下有期徒刑或拘役，並可併科罰金。這樣的行為明顯是對法治的挑釁，不僅觸法，也會危害個人信用。使用AB約購屋，一旦東窗事發，除了必須面對法律責任，銀行也有權撤銷貸款，並將其行為註記於信用紀錄中，未來任何貸款申請、增貸等，各家銀行只要調閱聯徵紀錄，就會發現其註記，等於變相的信用破產。王俐喬痛批，「這些所謂的坊間專家，實在是違法亂紀！為了賺快錢，隨意戲耍他人的人生！」真正的合理購屋方式，不應大開槓操作，甚至違法，否則理財規劃，只是人生債務。有意購屋者，應參考健全的理財規劃，在支付頭期款後，每月房貸金額不應超過家庭總收入的1/3，且必須留有一筆3~6個月儲蓄。如夫妻2人月收入合併10萬，支付頭期款後，每月房貸金額不應超過3萬3千，並有所儲蓄，而戶頭中，也應應留有約30~60萬，藉以面對突如其來的意外變化。王俐喬最後強調：「買房是一個長期的財務承諾，不要輕信那些違法且不切實際的投機操作。只有通過合法、穩健的財務規劃，才能真正實現購房夢想。」她呼籲年輕人在面對購屋選擇時，務必要保持理性，切勿因一時的頭期款壓力而觸碰法律底線，最終讓自己的購房夢想化為泡影。