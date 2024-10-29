114租屋補助確定延長！「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」最後申請日到今年12月31日下午5時止。不過，內政部長劉世芳8月15日已宣布，原本為期4年的租金補貼專案，明年將從由現行50萬戶提升至75萬戶，並延長至2026年，而且今年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼。你申請的租屋補助下來沒？《NOWnews今日新聞》整理租屋補助線上申請、進度查詢、資格試算及入帳時間等重點，一次看。
300億擴大租金補貼方案，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月最高領1萬4400元租金補貼。詳細申請資格條件與加碼身分，請見相關報導：2024租屋補助更新！申請期限、資格、查詢結果 1類人過件率最高
🟡2024租屋補助申請資格檢核及金額試算
想申請中央300億租金補貼，申請者要符合四項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元、新北市4萬8000元等（詳見下圖）。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。
想知道自己有沒有申請租屋補助的資格？又能領到多少租金補貼？可以直接上內政部不動產資訊平台 ⭢ 300億元中央擴大租金補貼專區 ⭢ 申請資格檢核及金額試算。勾選國籍、申請人條件、家庭成員人數、租賃房屋所在地（須已租屋）、租賃房屋所在地之行政區、家庭成員房產狀況、每人每月平均所得及是否已享有其他住宅協助等8大項資訊，即可檢視是否具申請租金補貼資格及試算可領到的補助金額。
🟡2024租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。
Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。
Step 3：網頁就會跳出2024租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，「申請完成」不代表審核結果，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。
🟡2024租金補助入帳時間
根據去年租屋補助入帳時間推測，若2024租屋補助在7、8月完成申請且符合資格，推測今年入帳時間應該會落在 10月，且款項會標註「行政院發」的字樣，不過實際的租屋補助入帳時間，還是要等國土管理署正式公告。但愈晚申請，入帳的時間也將延後。
此外，若8月申請租屋補助，租約是8月15日開始，如審核通過租金補助從何時開始計算？根據300億租屋補助官網QA，租金補貼將回推到申請當月，且按天數給付。
🟡有更多問題怎麼辦？2024租金補助查詢管道、諮詢專線
最後，如果還有其他問題也可透過以下3種管道查詢：
1.諮詢專線：(02)7729-8003【專人接聽時間為週一至週五上午8:00至下午6:00】
審查專線：(02)8995-5070【審查進度、結果、補件、款項等相關問題，專人接聽時間為週一至週五上午8:30至下午5:30】
2.內政部國土管理署網站首頁（網址：https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼專區」
3.各直轄市、縣（市）政府【詳112-113年辦理租金補貼之單位、地址及電話資訊】。
資料來源：300億元中央擴大租金補貼專區
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡2024租屋補助申請資格檢核及金額試算
想申請中央300億租金補貼，申請者要符合四項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元、新北市4萬8000元等（詳見下圖）。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。
想知道自己有沒有申請租屋補助的資格？又能領到多少租金補貼？可以直接上內政部不動產資訊平台 ⭢ 300億元中央擴大租金補貼專區 ⭢ 申請資格檢核及金額試算。勾選國籍、申請人條件、家庭成員人數、租賃房屋所在地（須已租屋）、租賃房屋所在地之行政區、家庭成員房產狀況、每人每月平均所得及是否已享有其他住宅協助等8大項資訊，即可檢視是否具申請租金補貼資格及試算可領到的補助金額。
🟡2024租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。
Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。
Step 3：網頁就會跳出2024租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，「申請完成」不代表審核結果，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。
🟡2024租金補助入帳時間
根據去年租屋補助入帳時間推測，若2024租屋補助在7、8月完成申請且符合資格，推測今年入帳時間應該會落在 10月，且款項會標註「行政院發」的字樣，不過實際的租屋補助入帳時間，還是要等國土管理署正式公告。但愈晚申請，入帳的時間也將延後。
此外，若8月申請租屋補助，租約是8月15日開始，如審核通過租金補助從何時開始計算？根據300億租屋補助官網QA，租金補貼將回推到申請當月，且按天數給付。
🟡有更多問題怎麼辦？2024租金補助查詢管道、諮詢專線
最後，如果還有其他問題也可透過以下3種管道查詢：
1.諮詢專線：(02)7729-8003【專人接聽時間為週一至週五上午8:00至下午6:00】
審查專線：(02)8995-5070【審查進度、結果、補件、款項等相關問題，專人接聽時間為週一至週五上午8:30至下午5:30】
2.內政部國土管理署網站首頁（網址：https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼專區」
3.各直轄市、縣（市）政府【詳112-113年辦理租金補貼之單位、地址及電話資訊】。
資料來源：300億元中央擴大租金補貼專區