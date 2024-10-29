康芮颱風逐漸逼近台灣，預測會從花蓮、台東一帶登陸，10月30日下午至11月1日上午風雨變強，週四（10／31）最為顯著，稍早「相信音樂」超前部署宣布五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹等人於11月1日至11月3日在高雄、花蓮的演唱會《2024 Just Love It ! 一路向東》延期，而本週還有PRIMROSE、Super Junior（SJ）圭賢、SHINee溫流、Stray Kids、CNBLUE、eill來台，演出是否延期或取消，粉絲都非常關注。
《2024 Just Love It ! 一路向東》稍早宣布延期，相信音樂表示：「因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。相信音樂暨所有歌手在此謹向所有一路熱心參與的朋友致歉，造成不便敬請見諒，也請好好注意防颱與安全。」
除了「一路向東」演出，本週末還有日本、韓國、香港藝人來台開唱，包含劉德華小巨蛋演唱會、PRIMROSE的記者會、SJ圭賢的代言活動、SHINee溫流粉絲見面會、Stray Kids高雄世運演唱會、CNBLUE林口演唱會、eill台北演唱會等，雖然場地不在花東而是台北、高雄、林口，但屆時雨勢必定影響藝人來台的航班。
粉絲都很關注演出是否延期或取消，特別是首度來台的Stray Kids最令歌迷焦慮，甚至還到主辦臉書留言「颱風」配爆哭的表情符號；劉德華相隔多年難得來台開唱，雖然主辦尚未宣布是否延期，但歌迷早已憂心不已：不要吹走我的老公！」期許康芮颱風轉彎快滾。
本週末可公開的活動資訊：
圭賢CARLYN新品發表會
時間：11月2日（六）13：00
地點：台北信義新光三越A11 4F戶外廣場
溫流粉絲見面會
時間：11月2日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
Stray Kids演唱會
時間：11月2日（六）19：00
地點：高雄國家體育場
CNBLUE演唱會
時間：11月2日（六）19：00
地點：林口體育館
eill演唱會
時間：11月3日（日）18：00
時間：Hana Space花漾展演空間
劉德華「今天…is the Day」演唱會
時間：
10月31日（四）19：30
11月1日（五）19：30
11月2日（六）19：00
11月3日（日）19：00
地點：台北小巨蛋
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了「一路向東」演出，本週末還有日本、韓國、香港藝人來台開唱，包含劉德華小巨蛋演唱會、PRIMROSE的記者會、SJ圭賢的代言活動、SHINee溫流粉絲見面會、Stray Kids高雄世運演唱會、CNBLUE林口演唱會、eill台北演唱會等，雖然場地不在花東而是台北、高雄、林口，但屆時雨勢必定影響藝人來台的航班。
粉絲都很關注演出是否延期或取消，特別是首度來台的Stray Kids最令歌迷焦慮，甚至還到主辦臉書留言「颱風」配爆哭的表情符號；劉德華相隔多年難得來台開唱，雖然主辦尚未宣布是否延期，但歌迷早已憂心不已：不要吹走我的老公！」期許康芮颱風轉彎快滾。
本週末可公開的活動資訊：
圭賢CARLYN新品發表會
時間：11月2日（六）13：00
地點：台北信義新光三越A11 4F戶外廣場
溫流粉絲見面會
時間：11月2日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
Stray Kids演唱會
時間：11月2日（六）19：00
地點：高雄國家體育場
CNBLUE演唱會
時間：11月2日（六）19：00
地點：林口體育館
eill演唱會
時間：11月3日（日）18：00
時間：Hana Space花漾展演空間
劉德華「今天…is the Day」演唱會
時間：
10月31日（四）19：30
11月1日（五）19：30
11月2日（六）19：00
11月3日（日）19：00
地點：台北小巨蛋