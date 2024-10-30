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▲拿坡里義大利麵。（圖／普橘島提供）

▲拿坡里義大利麵。（圖／普橘島提供）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

由佐藤健和滿島光主演的日劇《First Love初戀》，出現一道「拿坡里義大利麵」，颱風天不想外出覓食，就在家自煮復刻吧！橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島分享食譜作法，除此之外，普橘島也推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。切碎蕃茄200克、番茄糊10克、蒜片20克、洋蔥碎60克、新鮮百里香5克、月桂葉1片、鹽5克、糖5克、橄欖油50毫升徳式香腸80克、義大利直麵180克、黃甜椒20克、紅甜椒20克、青椒20克、蘑菇40克、鹽少許、胡椒少許1、番茄醬汁a、取一熱鍋熱油，依序放入洋蔥碎、蒜片、月桂葉、百里香炒至洋蔥軟化，加入鹽、糖、罐頭番茄與番茄糊拌炒。b、醬汁煮滾20分鐘後關火，冷卻後撈出月桂葉、百里香，以調理機打碎成糊狀備用。2、另起熱鍋，先放入德式香腸、蘑菇切片快炒，再放入其餘蔬菜翻炒（前後各30秒）調味後備用。3、同一鍋加入番茄醬汁調味，並加入煮好的義大利直麵（滾水煮約6至8分鐘）及適量煮麵水翻炒收汁即完成。集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日