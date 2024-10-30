由佐藤健和滿島光主演的日劇《First Love初戀》，出現一道「拿坡里義大利麵」，颱風天不想外出覓食，就在家自煮復刻吧！橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島分享食譜作法，除此之外，普橘島也推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。
🟡First Love 拿坡里義大利麵食譜作法
📍番茄醬汁食材：
切碎蕃茄200克、番茄糊10克、蒜片20克、洋蔥碎60克、新鮮百里香5克、月桂葉1片、鹽5克、糖5克、橄欖油50毫升
📍其他食材：
徳式香腸80克、義大利直麵180克、黃甜椒20克、紅甜椒20克、青椒20克、蘑菇40克、鹽少許、胡椒少許
📍做法：
1、番茄醬汁
a、取一熱鍋熱油，依序放入洋蔥碎、蒜片、月桂葉、百里香炒至洋蔥軟化，加入鹽、糖、罐頭番茄與番茄糊拌炒。
b、醬汁煮滾20分鐘後關火，冷卻後撈出月桂葉、百里香，以調理機打碎成糊狀備用。
2、另起熱鍋，先放入德式香腸、蘑菇切片快炒，再放入其餘蔬菜翻炒（前後各30秒）調味後備用。
3、同一鍋加入番茄醬汁調味，並加入煮好的義大利直麵（滾水煮約6至8分鐘）及適量煮麵水翻炒收汁即完成。
全台最狂員工餐廳，就在橘子集團 Gamania group
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！
‣FB 普橘島gamaisland
https://www.facebook.com/gamaisland
‣IG @gama_island
https://www.instagram.com/gama_island/
‣YT @普橘島 Gama Island
https://www.youtube.com/channel/UCI7jQAFE0gJfjY2SGWVqGJA
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
📌購書網址：
▪️台灣角川
▪️博客來
▪️金石堂
▪️誠品線上
▪️momo
▪️三民網路書店
▪️墊腳石網路書店
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📍番茄醬汁食材：
切碎蕃茄200克、番茄糊10克、蒜片20克、洋蔥碎60克、新鮮百里香5克、月桂葉1片、鹽5克、糖5克、橄欖油50毫升
📍其他食材：
徳式香腸80克、義大利直麵180克、黃甜椒20克、紅甜椒20克、青椒20克、蘑菇40克、鹽少許、胡椒少許
📍做法：
1、番茄醬汁
a、取一熱鍋熱油，依序放入洋蔥碎、蒜片、月桂葉、百里香炒至洋蔥軟化，加入鹽、糖、罐頭番茄與番茄糊拌炒。
b、醬汁煮滾20分鐘後關火，冷卻後撈出月桂葉、百里香，以調理機打碎成糊狀備用。
2、另起熱鍋，先放入德式香腸、蘑菇切片快炒，再放入其餘蔬菜翻炒（前後各30秒）調味後備用。
3、同一鍋加入番茄醬汁調味，並加入煮好的義大利直麵（滾水煮約6至8分鐘）及適量煮麵水翻炒收汁即完成。
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書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
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