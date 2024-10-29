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▲吳謹言在《墨雨雲間》後又一部復仇大作。（圖／翻攝自微博）

▲日本動畫10月新番《膽大黨》上線就造成轟動。（圖／翻攝自X）

▲《地獄公使2》主角為金信祿（左起）、金賢珠、金聖喆。（圖／Netflix）

▲南韓美食家白種元擔任節目《黑白大廚》評審，名氣大漲。（圖／netflixkr IG）

康芮颱風來襲，在家不妨打開電視與串流平台追劇，《NOWnews今日新聞》也整理出登上台灣本日Top 5的戲劇、節目，讓大家在家不無聊。由《由零開始愛上你》的導演趙雄執導，金素妍、延玗臻、金成鈴、金善映與李世熙主演，劇情描述1992年的一個韓國鄉村「金提市」的4個女人，靠著成人用品銷售事業自立、成長的故事。金素妍在劇中飾演的主角「貞淑」是一個家庭主婦，年輕時曾當選過「辣椒小姐」，和初戀結婚生子，但發現自己連幫兒子買新書包的能力都沒有，決心要自己賺錢，投入成人用品的銷售事業，意外發現自己的銷售才能。該劇由劉學義、吳謹言、畢雯珺、趙小棠、陳楚河主演，延續《墨雨雲間》的熱潮，你的復仇女王再度上線！以大炎、西燕、南越三國交戰為背景。吳謹言飾演的「眉林」是暗廠死士，為了替父母報仇接受訓練，誓言要刺死劉學義，後來得知兇手另有其人，便和劉學義聯手調查青州焚城案的真相。由龍幸伸所創作的超自然漫畫是前5名唯一的動漫，結合奇幻、外星人和校園愛情的題材，加上獵奇的畫風引來討論。故事敘述社會上某天突然出現一種超自然現象，受害者見到「天使」宣告死亡日期後，當天就會被三頭暗黑怪物取走性命。第一季的男主角是劉亞仁，但他去年2月被爆出吸毒，第二季改由金聖喆頂替原角色「鄭晉守」演出，第二季的開頭也以「鄭晉守換臉復活」揭開序幕。《黑白大廚》自9月17日上線後一直都在榜單上，該節目以殘酷的淘汰機制，由80位「黑湯匙」無名廚師，對決20位「白湯匙」的菁英廚師，料理對決緊張又刺激。即便節目已經收官，但仍引來高度討論，也捧紅許多主廚，包括愛德華李、呂敬來、「拿玻里美味黑手黨」權聖晙、「三星」姜勝元等。