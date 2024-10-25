我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劇中，被宣告死亡的人，會被三頭暗黑怪物取走性命。（圖／Netflix）

▲▼金信祿飾演的朴靜子，第一季被宣告死亡，但在結尾突然復活，成了《地獄公使2》要角之一。（圖／Netflix）

▲▼劉亞仁在第一季中，私自殺人而被三頭暗黑怪物殺死，第二季中「換臉」死而復生。（圖／Netflix）

Netflix新作《地獄公使2》由金賢珠、金聖喆、金信祿、文素利共演，今（25）日下午3點正式開播，《NOWnews今日新聞》帶您回顧2021年第一季的劇情，包含朴靜子死而復生、劉亞仁被三頭暗黑怪物取走性命，但2人都在本季「復活」，前情提要加上第二季劇情，讓你更好進入《地獄公使2》的「反烏托邦世界」！《地獄公使》故事敘述社會上某天突然出現一種超自然現象，受害者見到「天使」宣告死亡日期後，當天就會被三頭暗黑怪物取走性命。以鄭晉守（劉亞仁 飾）議長為首的新興宗教「新真理會」，將此現象解讀為對罪人下地獄的「演示」，是不能違背的神之旨意，追隨「新真理會」的網絡極端組織「箭鏃」協助煽動騷亂，將被宣告者的個資公諸於世，肆意處置任何「違抗神意」的人。「新真理會」不斷利用國民對該現象的恐懼，組織逐漸擴大規模，在國內至全球產生巨大影響，被宣告者的死亡「演示」過程被公開進行現場直播。在這個人心惶惶、充滿宗教狂熱與暴力的新秩序下，閔惠珍（金賢珠 飾）律師聯合各界少數派人士與「新真理會」對抗，暗中幫助被宣告者「隱匿演示」並保護他們的家人，設法讓這個世界重回正軌。第一季中，金信祿飾演的朴靜子正是被「天使」宣告死亡、遭三頭暗黑怪物取走性命的對象，而劉亞仁飾演的「新真理會」議長鄭晉守，因為私自將罪犯「燒死」，同樣也被三頭暗黑怪物殺死，但沒想到第一季的結局，畫面帶到被燒成炭的朴靜子「突然復活」，鄭晉守也在第二季預告中「換臉重生」，2人的出現正是第二季的關鍵與亮點。事實上，《地獄公使》的男主角是劉亞仁，但他在2023年2月8日爆出違法施打牛奶針、吸毒，慘遭《地獄公使2》換角，改由金聖喆頂替原角色「鄭晉守」演出，所以第二季的開頭才會以「鄭晉守換臉復活」，巧妙銜接劉亞仁被換角的劇情故事。劉亞仁個人介紹、吸毒始末詳情可「」查閱。原 作：《地獄》類 型：奇幻、驚悚導 演：延尚昊編 劇：延尚昊、崔圭石語 言：韓文集 數：6主 演：金賢珠（飾演：閔惠珍）、金聖喆（飾演：鄭晉守）金信祿（飾演：朴靜子）、文素利（飾演：李秀景）梁益準（飾演：陳京勳）、李 蕊（飾演：陳熙庭）文瑾瑩（飾演：陽光班老師）開播日：2024年10月25日（星期五）15：00收 看：Netflix