Netflix新作《地獄公使2》由金賢珠、金聖喆、金信祿、文素利共演，今（25）日下午3點正式開播，《NOWnews今日新聞》帶您回顧2021年第一季的劇情，包含朴靜子死而復生、劉亞仁被三頭暗黑怪物取走性命，但2人都在本季「復活」，前情提要加上第二季劇情，讓你更好進入《地獄公使2》的「反烏托邦世界」！
《地獄公使》1、2季介紹 2要角通通復活
《地獄公使》故事敘述社會上某天突然出現一種超自然現象，受害者見到「天使」宣告死亡日期後，當天就會被三頭暗黑怪物取走性命。以鄭晉守（劉亞仁 飾）議長為首的新興宗教「新真理會」，將此現象解讀為對罪人下地獄的「演示」，是不能違背的神之旨意，追隨「新真理會」的網絡極端組織「箭鏃」協助煽動騷亂，將被宣告者的個資公諸於世，肆意處置任何「違抗神意」的人。
「新真理會」不斷利用國民對該現象的恐懼，組織逐漸擴大規模，在國內至全球產生巨大影響，被宣告者的死亡「演示」過程被公開進行現場直播。在這個人心惶惶、充滿宗教狂熱與暴力的新秩序下，閔惠珍（金賢珠 飾）律師聯合各界少數派人士與「新真理會」對抗，暗中幫助被宣告者「隱匿演示」並保護他們的家人，設法讓這個世界重回正軌。
第一季中，金信祿飾演的朴靜子正是被「天使」宣告死亡、遭三頭暗黑怪物取走性命的對象，而劉亞仁飾演的「新真理會」議長鄭晉守，因為私自將罪犯「燒死」，同樣也被三頭暗黑怪物殺死，但沒想到第一季的結局，畫面帶到被燒成炭的朴靜子「突然復活」，鄭晉守也在第二季預告中「換臉重生」，2人的出現正是第二季的關鍵與亮點。
事實上，《地獄公使》的男主角是劉亞仁，但他在2023年2月8日爆出違法施打牛奶針、吸毒，慘遭《地獄公使2》換角，改由金聖喆頂替原角色「鄭晉守」演出，所以第二季的開頭才會以「鄭晉守換臉復活」，巧妙銜接劉亞仁被換角的劇情故事。
劉亞仁個人介紹、吸毒始末詳情可「點此」查閱。
《地獄公使2》資訊：
原 作：《地獄》
類 型：奇幻、驚悚
導 演：延尚昊
編 劇：延尚昊、崔圭石
語 言：韓文
集 數：6
主 演：
金賢珠（飾演：閔惠珍）、金聖喆（飾演：鄭晉守）
金信祿（飾演：朴靜子）、文素利（飾演：李秀景）
梁益準（飾演：陳京勳）、李 蕊（飾演：陳熙庭）
文瑾瑩（飾演：陽光班老師）
開播日：2024年10月25日（星期五）15：00
收 看：Netflix
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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《地獄公使》故事敘述社會上某天突然出現一種超自然現象，受害者見到「天使」宣告死亡日期後，當天就會被三頭暗黑怪物取走性命。以鄭晉守（劉亞仁 飾）議長為首的新興宗教「新真理會」，將此現象解讀為對罪人下地獄的「演示」，是不能違背的神之旨意，追隨「新真理會」的網絡極端組織「箭鏃」協助煽動騷亂，將被宣告者的個資公諸於世，肆意處置任何「違抗神意」的人。
「新真理會」不斷利用國民對該現象的恐懼，組織逐漸擴大規模，在國內至全球產生巨大影響，被宣告者的死亡「演示」過程被公開進行現場直播。在這個人心惶惶、充滿宗教狂熱與暴力的新秩序下，閔惠珍（金賢珠 飾）律師聯合各界少數派人士與「新真理會」對抗，暗中幫助被宣告者「隱匿演示」並保護他們的家人，設法讓這個世界重回正軌。
第一季中，金信祿飾演的朴靜子正是被「天使」宣告死亡、遭三頭暗黑怪物取走性命的對象，而劉亞仁飾演的「新真理會」議長鄭晉守，因為私自將罪犯「燒死」，同樣也被三頭暗黑怪物殺死，但沒想到第一季的結局，畫面帶到被燒成炭的朴靜子「突然復活」，鄭晉守也在第二季預告中「換臉重生」，2人的出現正是第二季的關鍵與亮點。
事實上，《地獄公使》的男主角是劉亞仁，但他在2023年2月8日爆出違法施打牛奶針、吸毒，慘遭《地獄公使2》換角，改由金聖喆頂替原角色「鄭晉守」演出，所以第二季的開頭才會以「鄭晉守換臉復活」，巧妙銜接劉亞仁被換角的劇情故事。
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《地獄公使2》資訊：
原 作：《地獄》
類 型：奇幻、驚悚
導 演：延尚昊
編 劇：延尚昊、崔圭石
語 言：韓文
集 數：6
主 演：
金賢珠（飾演：閔惠珍）、金聖喆（飾演：鄭晉守）
金信祿（飾演：朴靜子）、文素利（飾演：李秀景）
梁益準（飾演：陳京勳）、李 蕊（飾演：陳熙庭）
文瑾瑩（飾演：陽光班老師）
開播日：2024年10月25日（星期五）15：00
收 看：Netflix
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