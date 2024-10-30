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▲氣象署發布陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

▲玻璃窗依不同方式貼上膠帶和最右邊未膠帶之耐風壓試驗可承受爆破壓力結果比較圖。（圖／內政部提供）

▲貼滿膠帶的窗戶在4189Pa 時破裂。（圖／內政部提供）

▲山陀兒颱風襲台，挾帶17級陣風，高雄台鐵鳳山車站玻璃大門，也疑遭強風吹襲碎裂。（圖／民眾提供）

颱風康芮挾「17級以上毀滅性暴風」、破千毫米暴雨來勢洶洶，預估最快明（31）白天將在花蓮以南登陸。由於月初颱風山陀兒肆虐高屏，強風吹爆窗戶事件頻傳，這次康芮防颱工作更要加緊布局，不過，別急著買膠帶來貼窗戶，內政部建築研究所實驗證實，貼膠帶的窗戶無論貼什麼字型，都沒撐過16級風，貼愈多結果愈慘。根據中央氣象署稍早8時40分記者會，颱風康芮一早8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 520 公里處，以每小時15轉20公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上。七級風平均暴風半徑300公里。內政部日前發新聞公開建築研究所這項實驗，所方製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。此外，還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組。實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：- X字型：3482Pa- 井字型：4206Pa- 口字型：4887Pa- 全貼滿：4189Pa相比之下，，這意味著，這。實驗進行了兩次，結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。此外，建築研究所也使用，結果顯示，角落破裂。結論是，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。身兼中華民國室內設計協會秘書長的建築師林彥穎先前接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，近十年住宅使用的玻璃組成、厚度與強度，都已經不需要再貼膠帶。他說明，目前市售鋁窗玻璃都需經過風雨測試，符合安全標準才能上市，不過要是真的超過了10級強風，除了高強度的玻璃、鋁窗外，「貼X也沒用」。