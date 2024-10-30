颱風康芮挾「17級以上毀滅性暴風」、破千毫米暴雨來勢洶洶，預估最快明（31）白天將在花蓮以南登陸。由於月初颱風山陀兒肆虐高屏，強風吹爆窗戶事件頻傳，這次康芮防颱工作更要加緊布局，不過，別急著買膠帶來貼窗戶，內政部建築研究所實驗證實，貼膠帶的窗戶無論貼什麼字型，都沒撐過16級風，貼愈多結果愈慘。
根據中央氣象署稍早8時40分記者會，颱風康芮一早8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 520 公里處，以每小時15轉20公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上。七級風平均暴風半徑300公里。
內政部日前發新聞公開建築研究所這項實驗，所方製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。此外，還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組。
實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：
- X字型：3482Pa
- 井字型：4206Pa
- 口字型：4887Pa
- 全貼滿：4189Pa
相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。實驗進行了兩次，結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
此外，建築研究所也使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。結論是，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。
身兼中華民國室內設計協會秘書長的建築師林彥穎先前接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，近十年住宅使用的玻璃組成、厚度與強度，都已經不需要再貼膠帶。他說明，目前市售鋁窗玻璃都需經過風雨測試，符合安全標準才能上市，不過要是真的超過了10級強風，除了高強度的玻璃、鋁窗外，「貼X也沒用」。
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內政部日前發新聞公開建築研究所這項實驗，所方製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。此外，還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組。
實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：
- X字型：3482Pa
- 井字型：4206Pa
- 口字型：4887Pa
- 全貼滿：4189Pa
相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。實驗進行了兩次，結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
此外，建築研究所也使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。結論是，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。
身兼中華民國室內設計協會秘書長的建築師林彥穎先前接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，近十年住宅使用的玻璃組成、厚度與強度，都已經不需要再貼膠帶。他說明，目前市售鋁窗玻璃都需經過風雨測試，符合安全標準才能上市，不過要是真的超過了10級強風，除了高強度的玻璃、鋁窗外，「貼X也沒用」。
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