颱風康芮來勢洶洶！氣象專家吳榮德在氣象應用推廣基金會專欄發文示警，山區最大總雨量達1200毫米，加上眼牆伴隨的「破壞性暴風」，所構成的嚴重威脅，絕不可輕忽。《NOWnews今日新聞》整理全台免費沙包領取資訊、沙包堆法與防水閘門正確安裝，一起防颱。
根據中央氣象署稍早8時40分記者會，颱風康芮一早8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 520 公里處，以每小時15轉20公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上。
🟡 免費沙包索取地點資訊
颱風來襲，各縣市政府都會開放讓住在低窪地區、有淹水疑慮的民眾，至區公所或向里長領取免費防汛沙包，進行防颱措施。雖然這些防汛沙包不用額外花錢，但是各縣市都有各自的領取規定，有需要的民眾建議前往前先致電詢問，以免沙包被領完而白跑一趟。
以台北市政府為例，市府公告領取沙包的注意事項，包括「各區公所發放的沙包僅供民眾防汛之用，不得任意轉售」、「原則每年每戶領用10包沙包、公寓大廈或工商行號領用30包、各里辦公處領用200包為上限」。此外，也建議如經常淹水區域，可裝防水閘門，更為方便快速與省力。
📍台東市 10月30日14:00-17:00 台東市公所清潔隊一樓騎樓(台東市寶桑路12號，臨海路側)領取，數量有限，發完為止；每人限領5包。領取資訊來源：臺東市公所臉書
📍高雄市三民區 有需要的民眾可電洽區公所07-3228160。攜帶身分證並自備車輛運送沙包借用，颱風過後主動載回返還。領取資訊來源：高雄市三民區公所臉書
📍台北市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取
📍宜蘭市 有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164
🟡防汛沙包該怎麼堆？堆多高才有用？
台北市府圖解示範「人字形」、「磚牆形」、「製作擋水牆」等3種堆疊方式，堆疊高度「應達過往曾淹水高度的1.5至2倍為佳」，也就是過往如果淹水50公分高，那麼最好要堆75~100公分高，而堆放的地點主要以進出大樓通道口、地下停車出入口、地下室氣密窗等處。
📍沙包正確堆疊步驟
1.地上應先鋪一層防水布
2.室外側先依堆疊方法堆疊沙包
3.防水布往室外拉緊
4.室內側再依堆疊方式堆疊沙包
5.防水布往室內拉緊後，再以零星沙包固定防水布
📍沙包保存方法、回收 亂丟最重罰6000元
台北市政府指出，沙包領取後，以民眾自行保管為原則，使用後的沙包建議放在乾燥處2至3天瀝乾，不要放在陽光下，保存方式最好離地墊並覆蓋防水布，或是放在遮蔽物下，也建議定期檢視整理以延長沙包使用年限。
每次風災或水災解除警戒後，以及每年10月15日起由區公所聯繫辦理沙包回收，如果已經沒有使用需求，可自行送回區公所或由區公所指定日期統一回收。
萬一沙包破損該怎麼處理？市府表示，可以到區公所領取沙袋更換，或是交給清潔隊清除，提醒「任意丟棄致污染環境，將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰」。
🟡防水閘門正確安裝步驟 搭配2神物！地下室不泡水
高高順防水閘門受訪時也指出，高雄左營該棟新社區最大問題是「太晚裝」，直言早再發布颱風警報，或發布大雨特報時，就要趕緊裝，等到看見路面積水時再裝已經來不及。此外，也提醒不想地下室車輛變泡水車，除了防水閘門是不夠的，社區一定要有免斷電系統和抽水馬達，兩者相互發揮功效，才能確保水不會淹滿地下室。
業者也公開正確安裝防水閘門步驟及口訣「掀（掀起蓋子）、放（放入擋板）、鎖（鎖緊旋鈕）、察（檢查縫隙）、塞（塞住縫隙）」，安裝6步驟一次看，提醒平時要多練習，真正需要時才不會手忙腳亂。
1.掀：首先將防水閘門保護溝槽的蓋子取出，以便擋水片安裝
2.放：把防水擋片依序置入防水閘門溝槽中，記得黑色膠條要往下擺置並且壓到底
3.鎖：防水閘門邊柱旁的旋鈕依序鎖上，因為是連動式，勿一開始就把單一鈕鎖死
4.鎖：防水閘門邊柱上方的旋鈕也要往下壓迫鎖上
5.察：檢查防水閘門邊柱有無縫隙
6塞：最後，利用三角板壓緊防水閘門下方膠條做最後的防護措施
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颱風來襲，各縣市政府都會開放讓住在低窪地區、有淹水疑慮的民眾，至區公所或向里長領取免費防汛沙包，進行防颱措施。雖然這些防汛沙包不用額外花錢，但是各縣市都有各自的領取規定，有需要的民眾建議前往前先致電詢問，以免沙包被領完而白跑一趟。
以台北市政府為例，市府公告領取沙包的注意事項，包括「各區公所發放的沙包僅供民眾防汛之用，不得任意轉售」、「原則每年每戶領用10包沙包、公寓大廈或工商行號領用30包、各里辦公處領用200包為上限」。此外，也建議如經常淹水區域，可裝防水閘門，更為方便快速與省力。
📍台東市 10月30日14:00-17:00 台東市公所清潔隊一樓騎樓(台東市寶桑路12號，臨海路側)領取，數量有限，發完為止；每人限領5包。領取資訊來源：臺東市公所臉書
📍高雄市三民區 有需要的民眾可電洽區公所07-3228160。攜帶身分證並自備車輛運送沙包借用，颱風過後主動載回返還。領取資訊來源：高雄市三民區公所臉書
📍台北市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取
📍宜蘭市 有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164
🟡防汛沙包該怎麼堆？堆多高才有用？
台北市府圖解示範「人字形」、「磚牆形」、「製作擋水牆」等3種堆疊方式，堆疊高度「應達過往曾淹水高度的1.5至2倍為佳」，也就是過往如果淹水50公分高，那麼最好要堆75~100公分高，而堆放的地點主要以進出大樓通道口、地下停車出入口、地下室氣密窗等處。
📍沙包正確堆疊步驟
1.地上應先鋪一層防水布
2.室外側先依堆疊方法堆疊沙包
3.防水布往室外拉緊
4.室內側再依堆疊方式堆疊沙包
5.防水布往室內拉緊後，再以零星沙包固定防水布
📍沙包保存方法、回收 亂丟最重罰6000元
台北市政府指出，沙包領取後，以民眾自行保管為原則，使用後的沙包建議放在乾燥處2至3天瀝乾，不要放在陽光下，保存方式最好離地墊並覆蓋防水布，或是放在遮蔽物下，也建議定期檢視整理以延長沙包使用年限。
每次風災或水災解除警戒後，以及每年10月15日起由區公所聯繫辦理沙包回收，如果已經沒有使用需求，可自行送回區公所或由區公所指定日期統一回收。
萬一沙包破損該怎麼處理？市府表示，可以到區公所領取沙袋更換，或是交給清潔隊清除，提醒「任意丟棄致污染環境，將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰」。
🟡防水閘門正確安裝步驟 搭配2神物！地下室不泡水
高高順防水閘門受訪時也指出，高雄左營該棟新社區最大問題是「太晚裝」，直言早再發布颱風警報，或發布大雨特報時，就要趕緊裝，等到看見路面積水時再裝已經來不及。此外，也提醒不想地下室車輛變泡水車，除了防水閘門是不夠的，社區一定要有免斷電系統和抽水馬達，兩者相互發揮功效，才能確保水不會淹滿地下室。
業者也公開正確安裝防水閘門步驟及口訣「掀（掀起蓋子）、放（放入擋板）、鎖（鎖緊旋鈕）、察（檢查縫隙）、塞（塞住縫隙）」，安裝6步驟一次看，提醒平時要多練習，真正需要時才不會手忙腳亂。
1.掀：首先將防水閘門保護溝槽的蓋子取出，以便擋水片安裝
2.放：把防水擋片依序置入防水閘門溝槽中，記得黑色膠條要往下擺置並且壓到底
3.鎖：防水閘門邊柱旁的旋鈕依序鎖上，因為是連動式，勿一開始就把單一鈕鎖死
4.鎖：防水閘門邊柱上方的旋鈕也要往下壓迫鎖上
5.察：檢查防水閘門邊柱有無縫隙
6塞：最後，利用三角板壓緊防水閘門下方膠條做最後的防護措施