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▲氣象署最新風雨預報，8縣市達停班停課標準。（圖／氣象署提供）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）升級強烈颱風，颱風中心位置預計明（31）中午到傍晚從花蓮以南登陸，目前宜花東等8縣市風雨預報達停班課標準。受到氣象署新增晚上9點預報，台中市宣布將延至10點宣布、北北基維持8點。究竟何時宣布停班停課才對？氣象專家吳德榮揭完美時間，其實是第2天清晨做決策，誤差機率才能大幅降低，認為要先搞懂要「早」還是要「準」最重要。氣象署指出，預計康芮颱風暴風圈明（31）清晨觸陸，暴風半徑會達到300公里，警戒範圍增至全台，目前總計8縣市達停班課標準，包括宜蘭、花蓮、台東、南投山區、桃園山區、屏東的恆春半島和連江縣、澎湖縣等8縣市皆達標，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規定，停班停課雨量基準為山區降雨量達200毫米，平地350毫米，或不分地區達350毫米以上；風力基準則是暴風半徑在4小時內經過的地區，平均風力達7級或陣風達10級以上。對於是否停班停課放颱風假，吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄發文，直言，據此推估各縣市是否達平均風達7級或陣風達10級。吳德榮認為，在前1天晚上決策，不可避免在部分縣市會產生落差，遇到困難的個案，情況還會更糟；但若能在第2天清晨再作決策，產生誤差的機率可大幅降低。他直言：「要『早』還是要『準』？就如同『魚與熊掌不可兼得』。要改變制度，先搞清楚目的是什麼！」