康芮颱風（國際命名：KONG-REY）升級強烈颱風，今（30）中午12時許中心位置在鵝鑾鼻東南方約450公里處，並以每小時19公里速度往西北前進。東部海岸國家風景管理處的鏡頭君們，再次用生命帶來颱風康芮風雨第一排實況，網友驚呼：「三仙台有點恐怖！」喇叭爆音。
根據氣象署12時颱風警報資訊顯示，颱風康芮目前中心氣壓達915百帕，近中心最大風速每秒53公尺（約每小時191公里），相當16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當17級風以上。七級風平均暴風半徑320公里。
🟡 康芮颱風風雨第一排直播連結資訊
【LIVE 康芮颱風最新動態】東海岸即時影像 2024/10/30 颱風觀浪直播 | 颱風動態 | 颱風監控
1.台東-都歷遊客中心即時影像
👉https://youtu.be/JhQuR77AR7U
2.台東-三仙台即時影像
👉https://youtu.be/dQ7Sd6PGLdA
3.台東-加路蘭遊憩區即時影像
👉https://youtu.be/AKl3F6cAY2Q
4.花蓮-石梯坪風景區即時影像
👉https://youtu.be/mXnigLvIL0Q
5.花蓮-大石鼻山即時影像
👉https://youtu.be/JkoXcXI04Qk
6.台東-金樽遊憩區即時影像
👉https://youtu.be/ZdqHgQwvZOw
7.花蓮-長虹橋即時影像
👉https://youtu.be/JnD8Rk3o0BM
8.綠島-南寮漁港即時影像
👉https://youtu.be/wTHhv7M0vCI
交通部東部海岸國家風景管理處所架在海岸線設的「鏡頭君」們，是許多人颱風前間關注的焦點，全員8位鏡頭君一早已經上線。目前直播音源為台東三仙台鏡頭，當地已出現雨勢，三仙台、加路蘭、金樽遊憩區鏡頭都雨淋濕，呈現一片模糊。綠島鏡頭超晃、長浪驚人。網友紛紛留言為鏡頭君們打氣，「鏡頭君要撐過去」。
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1.台東-都歷遊客中心即時影像
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2.台東-三仙台即時影像
👉https://youtu.be/dQ7Sd6PGLdA
3.台東-加路蘭遊憩區即時影像
👉https://youtu.be/AKl3F6cAY2Q
4.花蓮-石梯坪風景區即時影像
👉https://youtu.be/mXnigLvIL0Q
5.花蓮-大石鼻山即時影像
👉https://youtu.be/JkoXcXI04Qk
6.台東-金樽遊憩區即時影像
👉https://youtu.be/ZdqHgQwvZOw
7.花蓮-長虹橋即時影像
👉https://youtu.be/JnD8Rk3o0BM
8.綠島-南寮漁港即時影像
👉https://youtu.be/wTHhv7M0vCI
交通部東部海岸國家風景管理處所架在海岸線設的「鏡頭君」們，是許多人颱風前間關注的焦點，全員8位鏡頭君一早已經上線。目前直播音源為台東三仙台鏡頭，當地已出現雨勢，三仙台、加路蘭、金樽遊憩區鏡頭都雨淋濕，呈現一片模糊。綠島鏡頭超晃、長浪驚人。網友紛紛留言為鏡頭君們打氣，「鏡頭君要撐過去」。
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