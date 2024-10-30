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▲郭鎧紋指出，中寮鄉地震與921大地震位置只差5公里。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋示警，要留意初鄉斷層發生Mw6.0地震的機率高達37% 。（圖／郭鎧紋提供）

近日嘉義中埔地震頻繁，地震專家郭鎧紋最早揭露26日凌晨嘉義中埔3.1地震位置，與1941年造成360人死亡、台灣史上第4大地震的「中埔地震」位置相同。郭鎧紋今（30）再發現，昨（29）晚7時54分發生在南投中寮鄉的規模3.5地震，竟和921只差5公里，直言「人要走1小時，但地震波1秒就到」，再度示警：「這起引起郭鎧紋注意地地震，根據氣象署地震報告資料顯示，發生在29日晚間7時54分58秒，位置北緯 23.86度，東經 120.76度，即在南投縣政府東南東方 8.4 公里 ，位於南投縣中寮鄉，地震深度26.2公里，芮氏規模3.5。南投縣、彰化縣最大震度2級、台中、雲林1級。郭鎧紋調出921大地震當年的「第88043號」地震報告，位置在北緯 23.85 度，東經 120.82 度，即南投日月潭地震站西偏南10公里處，和昨晚南投中寮3.5地震，只差5公里，「所釋放能量只有921大地震50萬分之一」。他指出，中寮鄉地震震源深度26.2公里，而921大地震震源深度8.0公里，但後續M6以上餘震有震源深度達30公里以上者。而921大地震震央雖然鄰近大茅埔雙冬斷層，但考慮車籠埔斷層向東傾斜，故研判其震源（破裂面）應位在車籠埔斷層面之上。郭鎧紋進一步說明，南投地區民眾如果考量未來50年地震風險，因車籠埔斷層已於1999年大量釋放能量故發生Mw7.6地震的機率不到1%，大茅埔雙冬斷層發生Mw7.0地震的機率約4% 。依據臺灣地震模型研究團隊評估，要留意初鄉斷層發生Mw6.0地震的機率高達37% ，而古坑構造發生Mw6.1地震的機率約9% 。根據地質調查及礦業管理中心資料顯示，初鄉斷層為逆滑斷層，呈東北走向，北由南投縣中寮鄉廣興，向南延伸經濁水溪、東埔蚋溪至竹山南方，再併入車籠埔斷層，斷層跡長約19.8公里。地震矩規模（Moment magnitude scale,Mw）是美國學者在1979年依據地層的剛硬係數、地層錯動的面積及滑動量，研發地震總力矩計算方式，計算所得的地震規模稱為「地震矩規模」。芮氏規模又稱「近震規模」，是利用扭力地震儀測量地震釋放能量的大小，地震儀測得的震幅愈大，芮氏規模即愈大，反之則小，但芮氏規模精準度最多僅能測到規模7.3，超過7.3就會失真。而不管地震規模再大，地震矩規模都可推算。