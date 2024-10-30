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▲竹科實中LED看板超狂升大學榜單曝光，94.8%上國立醫學相關科系。（圖／翻攝Threads）

▲竹科實中錄取國外大學榜單中，赫見一名學生錄取2024諾貝爾物理學獎得主辛頓擔任教授的多倫多大學腦科學與數學統計系，畢業後年薪至少10萬美金。（圖／翻攝Threads）

▲竹科實中113年升大學超狂榜單。（圖／翻攝Threads）

先前高中免試入學放榜，新竹一票家長抱怨當地第一志願「新竹科學園區實驗高級中等學校」（簡稱竹科實中）門檻超高，就算孩子考5A滿分也擠不進，寧砸千萬北上買房幫孩子搶學籍。而該校超狂的升大學榜單曝光，94.8%上國立醫學相關科系，還有不少人錄取國外大學，內行一看直說：「那位錄取多倫多大學數學與計算機科學的同學，先恭喜你畢業年薪至少10萬美金（約新台幣320萬元）！」網友在Threads分享新竹實中校門口跑馬燈，「賀本校113年升大學表現傑出！高三應屆畢業生共173人，94.8%錄取國立大學醫學相關科系、65%錄取台清交成政、5.8%率取國外大學」。超狂榜單引發討論，1天已吸引49萬次瀏覽。網友紛紛留言，「竹科實中超強！我有兩個醫學系同學是他們那屆資優班倒數名次的聽說那班一半醫學系」、「會考成績 5A8+才能進的學校，學生素質當然比大部份好」、「清大大一時，他們高一、高二的學生就已經坐在我們旁邊一起上課了」。實中錄取國外大學榜單中，還出現多倫多大學電腦科學與數學統計系（University of Toronto Mathematics & Computation science），同是電腦科學領域的網友留言笑說：「預先恭喜你畢業年薪至少10萬美金！」還建議他碩博可考慮麻省理工學院、卡內基等校。據了解，多倫多世界排名前20大，2024諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）是電腦科學家及認知心理學家，也是多倫多大學教授，因為在類神經網路方面的貢獻聞名，被譽為「深度學習教父」或「人工智慧（AI）教父」。馨傳不動產智庫執行長何世昌先前曾分享，朋友的朋友正是壓力超大的新竹家長之一，小孩從國小開始就要擠學區，新竹縣18所總量管制學校，其中竹北就占了15間。