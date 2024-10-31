2024年萬國小姐大賽（The Miss Grand International pageant ）可以說是最戲劇化的一場選美比賽，年僅17歲的緬甸小姐戴蘇寧（Thae Su Nyein，音譯）因不滿比賽結果，數度在現場落淚，緬甸團隊總監更氣得摘她后冠表示抗議，決賽後緬甸佳麗在賽場憤而離席，主辦單位出面批評緬甸團隊「沒風度」，現在又傳出緬甸選美總監脅迫選手出錢，醜聞一波未平一波又起。
10月25日決賽結果出爐，當緬甸小姐發現自己不是冠軍，直接淚灑當場；緬甸全國選美總監圖·安特倫（Htoo Ant Lwin，音譯）怒不可遏，第一時間從戴蘇寧的頭上摘下那頂季軍后冠，又將她身上印有國家名稱的綬帶解下，一幫人簇擁着正在哭泣的戴蘇寧離開。
戴蘇寧失控的影片和照片在網上成為熱搜話題，她事後拍片解釋，直言無法接受賽果，認為自己應取得更高名次，「我來是要贏冠軍」。她又質疑，自己為何無法勝出其他獎項，包括最佳民族服裝獎、民眾投票獎等，所以決定向主辦方退回季軍名銜。據悉，她疑似因為沒辦法接受精心準備的馬車道具被主辦單位限制無法上台，以及沒獲得最佳民族服裝獎，而在現場露出崩潰哭泣表情。
萬國小姐選美大賽主席納瓦特·伊薩拉格里西爾(Nawat Itsaragrisil)除了批評緬甸小姐「憑什麼認為自己參賽就一定能奪冠？她應該活在自己的幻想世界」之外，在最新的訪談中，他指出緬甸小姐是被她的總監脅迫放棄季軍后冠以及頭銜，更稱她的總監只是在利用她賺錢。
納瓦特說，2023年獲得萬國小姐比賽亞軍的緬甸佳麗妮妮琳恩（Ni Ni Lin Eain）曾提出報告，控訴緬甸選美總監圖·安特倫沒有給予她任何財務贊助或實質幫助。「圖·安特倫沒有給我任何贊助，我的家人承擔所有準備比賽的成本和費用，他唯一的貢獻是提供一件決賽的晚宴禮服，以及介紹我給幾個男人認識，他甚至在賽後要求我用獲得的亞軍獎金來支付萬國小姐出賽的證照授權費。」
納瓦特還表示，本來2024年萬國小姐打算辦在緬甸，但因為圖·安特倫付不出辦活動的費用，這場盛宴最後才會在泰國曼谷舉行。納瓦特更爆料現年29歲的圖·安特倫過去是緬甸2017年國際先生（ Mister International )，現在居住跟生活都在泰國。目前此事件引發國際關注，越來越戲劇化的場面也讓網友議論紛紛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
戴蘇寧失控的影片和照片在網上成為熱搜話題，她事後拍片解釋，直言無法接受賽果，認為自己應取得更高名次，「我來是要贏冠軍」。她又質疑，自己為何無法勝出其他獎項，包括最佳民族服裝獎、民眾投票獎等，所以決定向主辦方退回季軍名銜。據悉，她疑似因為沒辦法接受精心準備的馬車道具被主辦單位限制無法上台，以及沒獲得最佳民族服裝獎，而在現場露出崩潰哭泣表情。
萬國小姐選美大賽主席納瓦特·伊薩拉格里西爾(Nawat Itsaragrisil)除了批評緬甸小姐「憑什麼認為自己參賽就一定能奪冠？她應該活在自己的幻想世界」之外，在最新的訪談中，他指出緬甸小姐是被她的總監脅迫放棄季軍后冠以及頭銜，更稱她的總監只是在利用她賺錢。
納瓦特說，2023年獲得萬國小姐比賽亞軍的緬甸佳麗妮妮琳恩（Ni Ni Lin Eain）曾提出報告，控訴緬甸選美總監圖·安特倫沒有給予她任何財務贊助或實質幫助。「圖·安特倫沒有給我任何贊助，我的家人承擔所有準備比賽的成本和費用，他唯一的貢獻是提供一件決賽的晚宴禮服，以及介紹我給幾個男人認識，他甚至在賽後要求我用獲得的亞軍獎金來支付萬國小姐出賽的證照授權費。」
納瓦特還表示，本來2024年萬國小姐打算辦在緬甸，但因為圖·安特倫付不出辦活動的費用，這場盛宴最後才會在泰國曼谷舉行。納瓦特更爆料現年29歲的圖·安特倫過去是緬甸2017年國際先生（ Mister International )，現在居住跟生活都在泰國。目前此事件引發國際關注，越來越戲劇化的場面也讓網友議論紛紛。
@beautypage19OMG 😱 #missgrandinternational2024 #missgrandinternational #missgrandmyanmar #xhtiktok #thaesunyein
♬ She Knows - J. Cole