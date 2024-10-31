康芮颱風襲台，導致全台7.7萬戶停電！據台電統計，截至今（31）日上午10時，全國曾停電戶數77,756 戶，其中49,368戶已修復，28,388戶尚未復電。不少人詢問，「家電會不會壞掉？」台電表示，恢復供電時瞬間電壓較大，可能導致家電損壞，建議在復電前先關閉總電源，針對易損毀家電部分，先拔插頭，《NOWnews》並整理停電查詢方式一文看懂。
颱風停電查詢怎麼做？
台灣電力公司官網提供停電查詢，可使用地址或電號查詢。台電資料截至今（31）日上午10時，全國曾停電戶數77,756 戶，其中49,368戶已修復，28,388戶尚未復電，包括台東縣10,571戶、花蓮縣4,938戶、台北市2,579戶、新竹縣2,372戶、嘉義縣2,256戶、新北市2,232戶、雲林縣1,116戶、苗栗縣729戶、台南市715戶、宜蘭縣302戶、南投縣198戶、彰化縣185戶、台中市104戶及高雄市91戶。
☑️颱風停電查詢網址（👉點此去）
復電瞬間電壓飆升 恐致電器損毀
台灣電壓大多110~220V，但停電後復電瞬間，電壓會瞬間飆高，有可能超過220V，極有可能導致電器用品的IC電路板損毀，如電冰箱、冷氣機、微波爐、電腦、電視等。
停電2步驟保護家電
台電指出，雖然總開關箱有保護裝置，且目前大多數新型家電都有保護措施，但仍建議，一旦停電應先施行二大步驟，「一、關閉總電源、二、拔掉易損壞電器插座」，避免家電損毀。
冰箱盡量別開 留盞燈確認復電否
台電也提醒，停電後，冰箱拔除插座後，盡量不要打開冰箱門，避免冷氣外洩，導致食物腐敗，電磁爐、瓦斯爐一定要關掉，避免發生危險；完成預防措施後，可留一盞燈，保持開燈狀態，用來確認復電否；電視如果停電前正在使用中，應嘗試關閉，復電後第一件事打開電視後，先關閉電視，再重新打開，避免螢幕磁化問題。
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台灣電力公司官網提供停電查詢，可使用地址或電號查詢。台電資料截至今（31）日上午10時，全國曾停電戶數77,756 戶，其中49,368戶已修復，28,388戶尚未復電，包括台東縣10,571戶、花蓮縣4,938戶、台北市2,579戶、新竹縣2,372戶、嘉義縣2,256戶、新北市2,232戶、雲林縣1,116戶、苗栗縣729戶、台南市715戶、宜蘭縣302戶、南投縣198戶、彰化縣185戶、台中市104戶及高雄市91戶。
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復電瞬間電壓飆升 恐致電器損毀
台灣電壓大多110~220V，但停電後復電瞬間，電壓會瞬間飆高，有可能超過220V，極有可能導致電器用品的IC電路板損毀，如電冰箱、冷氣機、微波爐、電腦、電視等。
停電2步驟保護家電
台電指出，雖然總開關箱有保護裝置，且目前大多數新型家電都有保護措施，但仍建議，一旦停電應先施行二大步驟，「一、關閉總電源、二、拔掉易損壞電器插座」，避免家電損毀。
冰箱盡量別開 留盞燈確認復電否
台電也提醒，停電後，冰箱拔除插座後，盡量不要打開冰箱門，避免冷氣外洩，導致食物腐敗，電磁爐、瓦斯爐一定要關掉，避免發生危險；完成預防措施後，可留一盞燈，保持開燈狀態，用來確認復電否；電視如果停電前正在使用中，應嘗試關閉，復電後第一件事打開電視後，先關閉電視，再重新打開，避免螢幕磁化問題。
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