康芮颱風襲台，導致全台逾15萬戶停電！據台電統計，截至今（31）日上午12時，全國曾停電戶數153,133 戶，其中89,611 戶已修復，63,522戶尚未復電。不少人在網路上哀號遍野，卻不知道該如何通報、查詢修復進度，其實進入台電網站「停電查詢及通報」即可解決。
台電資料，截至今（31）日中午12時，全國曾停電戶數153,133 戶，其中89,611 戶已修復，63,522戶尚未復電，包括台東縣15,653戶、花蓮縣8,639戶、嘉義縣8,279戶、台北市5,959戶、新北市5,132戶、桃園市3,816戶、雲林縣3,520戶、台中市2,791戶、新竹縣2,381戶、彰化縣1,783戶、台南市1,734戶、南投縣1,519戶、苗栗縣1,112戶、高雄市833戶、屏東縣291戶、宜蘭縣52戶及嘉義市28戶。
「停電查詢」超難用 一招解決
不少人北漂、南漂工作，擔心鄉下的爸媽遇到停電問題，這時候，只要進入台電「停電查詢及通報」網站後，選擇「停電查詢」，輸入地址後，即可查詢到現在有無停電狀況。
不過，記者實測後發現，完整輸入地址後，會跳出「未找到符合的門牌號碼」狀態，台電網站明顯符合公部門或半公部門「網站一向難用」的特性，經多次測試後，發現有一密技可嘗試，只要在門牌號部分輸入「1號」，接著就會跳出門牌可選擇，挑選後，就可以成功查詢了！
案件通報與查詢
如果遇到停電，也可透過案件通報告知台電，可先選擇初步停電狀況，留下聯絡人姓名、電話、電子郵件，發送後會收到案號回覆；下一步再通過案號查詢，即可掌握台電修復最新狀況。
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「停電查詢」超難用 一招解決
不少人北漂、南漂工作，擔心鄉下的爸媽遇到停電問題，這時候，只要進入台電「停電查詢及通報」網站後，選擇「停電查詢」，輸入地址後，即可查詢到現在有無停電狀況。
不過，記者實測後發現，完整輸入地址後，會跳出「未找到符合的門牌號碼」狀態，台電網站明顯符合公部門或半公部門「網站一向難用」的特性，經多次測試後，發現有一密技可嘗試，只要在門牌號部分輸入「1號」，接著就會跳出門牌可選擇，挑選後，就可以成功查詢了！
案件通報與查詢
如果遇到停電，也可透過案件通報告知台電，可先選擇初步停電狀況，留下聯絡人姓名、電話、電子郵件，發送後會收到案號回覆；下一步再通過案號查詢，即可掌握台電修復最新狀況。
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