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▲▼劉德華歌迷擠爆小巨蛋，即便演唱會停辦也不願離開。（圖／記者陳明安攝）

劉德華演唱會主辦方今（31）日臨時宣布今晚的演唱會停辦，，有些當場就哭出來，有些則是，認為晚上7點半的演唱會，下午3點才臨時停辦，造成許多外縣市歌迷的不便，而即便已經公布停辦將近1小時，上千歌迷仍不願離開小巨蛋，還有一名從彰化開車北上的歌迷，怕最後是退票處理，在現場想等一個答案，主辦單位則在現場協調，如有交通、住宿需求的人可以留下資料，主辦會再與他們聯絡。劉德華原預計今晚7點半要在台北小巨蛋開唱，但昨晚康芮颱風侵襲，今全台停班課，記者多次與主辦「超級圓頂」確認，對方都說會如期舉辦，但隨著風雨越來越大，稍早超級圓頂不敵政府壓力，宣布停辦演唱會。而在小巨蛋的上千名粉絲情緒都很激動，也不願意離開現場，紛紛前去與主辦再三確認，主辦方則在現場表示，外縣市的歌迷可以填寫資料，有交通住宿需求的會再與他們聯絡。一旁從彰化來的粉絲哭喊希望不要退票，「我自己開車從彰化來的，從9點開到11點。」直呼現在就是想等一個答案，「雖然也不是主辦問題，我們不願退票，因為都是實名制，一家三個人抽中，從國小喜歡他到現在，沒機會看他演唱會，因為也不可能出國看他演唱會，11年前他來沒機會看到，好不容易這次抽中，想說一定要來。」沒想到被颱風攪局，心情洗三溫暖。