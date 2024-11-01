國泰永續高股息（00878）11月配息出爐！00878今（1）盤後將公告，2024年最後一次配息，每股預計配發0.55元，以今天收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7%。《NOWnews今日新聞》整理00878除息日、最後買進日、成份股、入帳日及今年前3次配息等重點一聞看懂。
🟡00878 配息情形
◾配息額度：0.55元
◾除息日：11月18日
◾最後買進日：11月15日
◾收益發放（入帳）日：12月12日
🟡00878 今年度配息情形
◾2月配息 0.40 元
◾5月配息 0.51 元
◾8月配息 0.55 元
00878今年度4次配息，累計達2.01元，相當1張股票累計可獲2010元配息，10張全年度累計配息達2萬1000元。以今天收盤價22.77元計算，投報率約9.2%，表現不俗。根據集保統計，00878是上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。
🟡00878 基本資料
◾上市時間：2020年7月20日
◾收益分配：季配息（有收益平準金制度）
◾受益人數：144 萬 9033 人（至上周止）
◾股價：22.77元（11/1收盤價）
◾交易手續費：1.425%
◾配息月份：2月、5月、8月、11月
◾成份股調整時間：每年5月、11月調整
🟡00878 成份股有哪些？
00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，總共30檔成份股。根據國泰投信截至2024年7月10日資料顯示，前10大成份股如下：
聯發科 5.61%
聯詠 5.30%
日月光投控 4.14%
廣達 4%
聯電 3.8%
世界先進 3.79%
大聯大 3.73%
可成 3.72%
瑞昱 3.61%
國泰金 3.4%
有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）上周最新受益人數已來到 144 萬 9033 人，今年以來增加了 28 萬人，受益人數坐穩全台第一大。
此外，根據八大公股銀行30日買超前十大上市櫃ETF個股，依序是00680L、00919、00665L、0056、00632R、00929、00878、00712、00753L、00959B。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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◾配息額度：0.55元
◾除息日：11月18日
◾最後買進日：11月15日
◾收益發放（入帳）日：12月12日
🟡00878 今年度配息情形
◾2月配息 0.40 元
◾5月配息 0.51 元
◾8月配息 0.55 元
00878今年度4次配息，累計達2.01元，相當1張股票累計可獲2010元配息，10張全年度累計配息達2萬1000元。以今天收盤價22.77元計算，投報率約9.2%，表現不俗。根據集保統計，00878是上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。
🟡00878 基本資料
◾上市時間：2020年7月20日
◾收益分配：季配息（有收益平準金制度）
◾受益人數：144 萬 9033 人（至上周止）
◾股價：22.77元（11/1收盤價）
◾交易手續費：1.425%
◾配息月份：2月、5月、8月、11月
◾成份股調整時間：每年5月、11月調整
🟡00878 成份股有哪些？
00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，總共30檔成份股。根據國泰投信截至2024年7月10日資料顯示，前10大成份股如下：
聯發科 5.61%
聯詠 5.30%
日月光投控 4.14%
廣達 4%
聯電 3.8%
世界先進 3.79%
大聯大 3.73%
可成 3.72%
瑞昱 3.61%
國泰金 3.4%
有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）上周最新受益人數已來到 144 萬 9033 人，今年以來增加了 28 萬人，受益人數坐穩全台第一大。
此外，根據八大公股銀行30日買超前十大上市櫃ETF個股，依序是00680L、00919、00665L、0056、00632R、00929、00878、00712、00753L、00959B。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。