今年第12號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）肆虐，統計至今（1）下午1時止，共釀2死580傷，全台災情累積將近1萬件、近4000棵路樹倒塌。全台88萬7745戶曾停電，9萬4063戶待修復。《NOWnews今日新聞》採訪團隊前進台東風雨第一排，完整記錄颱風登陸前後風力的驚人變化，1分鐘短片快速掌握康芮颱風襲台風雨、災情全紀錄。
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🟡康芮颱風歷程
10/29 由輕颱轉為中颱
10/29 17:30 發布海上颱風警報，強颱
10/30 05:30 發布陸上颱風警報，強颱
10/31 13:40 從台東成功鎮登陸，強颱
10/31 18:40 雲林麥寮出海，中颱
11/01 08:00 解除本島陸上颱風警報，輕颱
11/01 14:30 解除全台包含馬祖海陸颱風警報，輕颱
🟡近20年最強風力
氣象署今（1）指出，康芮颱風創下近20年最強風力紀錄！颱風進來前蘭嶼就飆出了平均風力17級，達每秒59.9公尺。林定宜預報員說明，康芮颱風是今年第3個中心登陸的颱風，且影響是最全面的，全台都能感受到強風大雨，蘭嶼、綠島甚至合歡山上都有測到「破表」等級的17級以上強風，台北測出11～12級風，全台擊倒近4000棵樹。
相關新聞：康芮颱風全紀錄！警報解除 「最晚登陸強颱」改寫台灣氣象紀錄
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🟡康芮颱風歷程
10/29 由輕颱轉為中颱
10/29 17:30 發布海上颱風警報，強颱
10/30 05:30 發布陸上颱風警報，強颱
10/31 13:40 從台東成功鎮登陸，強颱
10/31 18:40 雲林麥寮出海，中颱
11/01 08:00 解除本島陸上颱風警報，輕颱
11/01 14:30 解除全台包含馬祖海陸颱風警報，輕颱
🟡近20年最強風力
氣象署今（1）指出，康芮颱風創下近20年最強風力紀錄！颱風進來前蘭嶼就飆出了平均風力17級，達每秒59.9公尺。林定宜預報員說明，康芮颱風是今年第3個中心登陸的颱風，且影響是最全面的，全台都能感受到強風大雨，蘭嶼、綠島甚至合歡山上都有測到「破表」等級的17級以上強風，台北測出11～12級風，全台擊倒近4000棵樹。
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