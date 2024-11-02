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▲好市多賣場徵求臨時性助理員工作部門包含收銀部。（圖／記者張勵德攝）

▲好市多北部賣場徵賣場臨時性助理，時薪243至261元，每項職缺已有超過30人應徵。（圖／翻攝104人力銀行網站）

美式賣場好市多（Costco）以多樣、獨特且具價格競爭力商品的優勢，擄獲大批台灣支持者，在好市多工作的薪酬福利也讓人覺得羨慕。網友發現，好市多近期罕見開出數個「北部職缺」引發討論，過來人分享好市多工作優勢，打工滿班薪水可近6萬元、轉正機會多，而且能準時下班、好請假。原PO在Dcard分享，最近滑人力銀行網站時，發現好市多北部賣場上架新的工作機會，包括中壢、桃園、北投、中和、新莊分店要徵「賣場臨時性助理」，時薪243至261元。記者實際上人力銀行網站查看，發現好市多近期共開出14項職缺，包含正職的程式設計師、房地產助理、電子商務專員等，當中採購專員月薪為4萬5000元至4萬9000元，其餘面議。另外，中和賣場徵養護部助理員及臨時性助理員，北投、桃園、新莊、中壢、汐止、內湖賣場也都徵求臨時性助理員，時薪243元至261元。工作部門為收銀部、西式餐飲部、商品部、魚部門，經歷不拘、學歷專科以上。每項臨時性助理員缺，截至目前都已吸引超過30人應徵。好市多在人力銀行網站自介，全台灣唯一電腦自動調薪的公司，時薪人員工時每滿公司規定的小時數，就由電腦主動升級，絕無因個人喜好而影響員工加薪。薪資自每小時243元起為業界最佳薪資。好市多強調，所有員工除主管外皆為時薪員工，全職人員一週工作40小時，兼職人員至少24小時（每週至少工作4天）。員工福利部分，員工有免費4張會員卡、每年2500元的光學眼鏡券（配偶及23歲以下子女可免費享有）。曾在好市多兼差的過來人分享，時薪最頂可達344元，不過要花5到6年時間才能達到，「滿班薪水可近6萬元，假多好請假而且準時下班」。也有人透露「其實有轉正升職機會」，但在好市多打工兼差的缺點則是，兼職時數不穩定、薪水浮動，等正職缺額無期限。