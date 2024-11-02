拿坡里炸雞11月1日起改名「三商炸雞」，炸雞買一送一優惠爽吃19天。事實上，母公司三商餐飲（7705）股票也將在11月中下旬轉上市，月初改名操作，一度被網紅Cheap喊看不懂，噴「誰出的餿主意，高層竟然沒人阻止」。不過，三商餐飲日前說明，改名是為「強化品牌形象」。《NOWnews》整理三商炸雞門市、買一送一優惠期限一次整理。
🟡 三商炸雞改名原因？
為何要把「拿坡里炸雞」改名「三商炸雞」？所屬的三商餐飲集團發出聲明表示，為強化品牌形象，以及推出更多元的商品選擇，11月1日起正式更名為「三商炸雞」，未來將持續用心炸每一塊雞，專注提供更優質美味的炸物給消費者。
🟡 三商炸雞門市有幾家？
三商炸雞（拿坡里炸雞）目前在全台共有12家門市，北部地區有7家，以新北市4家最多、台北市2家、桃園1家；在中南部地區，台中有2家、台南1家、高雄2家。三商炸雞完整門市地址、電話、營業時間，詳見三商炸雞官網門市資訊。
🟡 三商炸雞改名優惠與期限？
即起至11月19日連續19天，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找。另外還有「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。
🟡 三商餐飲擁11品牌、422門市
三商餐飲旗下品牌包含「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」等。三商餐飲日前舉行上市前業績發表會，董事長陳翔玢表示，旗下目前共有11個品牌、422家門市，三商巧福是台灣歷史悠久的牛肉麵連鎖店之一，自1983年成立以來，品牌歷史已超過40年。
此外，三商炸雞勁敵肯德基迎接雙11購物節，大發年度最強「8款買一送一」優惠券，11月1日至11月14日起連吃14天，包括上校雞塊、香酥脆薯、比司吉、鱈魚圈圈、雙色轉轉球、草莓起司冰淇淋大福、中杯飲料都買一送一，「咔啦雞腿堡＋蛋撻」111元，「6塊炸雞蛋撻桶」套餐388元。
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為何要把「拿坡里炸雞」改名「三商炸雞」？所屬的三商餐飲集團發出聲明表示，為強化品牌形象，以及推出更多元的商品選擇，11月1日起正式更名為「三商炸雞」，未來將持續用心炸每一塊雞，專注提供更優質美味的炸物給消費者。
🟡 三商炸雞門市有幾家？
三商炸雞（拿坡里炸雞）目前在全台共有12家門市，北部地區有7家，以新北市4家最多、台北市2家、桃園1家；在中南部地區，台中有2家、台南1家、高雄2家。三商炸雞完整門市地址、電話、營業時間，詳見三商炸雞官網門市資訊。
🟡 三商炸雞改名優惠與期限？
即起至11月19日連續19天，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找。另外還有「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。
🟡 三商餐飲擁11品牌、422門市
三商餐飲旗下品牌包含「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」等。三商餐飲日前舉行上市前業績發表會，董事長陳翔玢表示，旗下目前共有11個品牌、422家門市，三商巧福是台灣歷史悠久的牛肉麵連鎖店之一，自1983年成立以來，品牌歷史已超過40年。
此外，三商炸雞勁敵肯德基迎接雙11購物節，大發年度最強「8款買一送一」優惠券，11月1日至11月14日起連吃14天，包括上校雞塊、香酥脆薯、比司吉、鱈魚圈圈、雙色轉轉球、草莓起司冰淇淋大福、中杯飲料都買一送一，「咔啦雞腿堡＋蛋撻」111元，「6塊炸雞蛋撻桶」套餐388元。