家中紗窗紗門用久了，很容易就關不緊，有人會以為是壞掉了， 花大錢整組換新的。專業紗窗師傅笑說：「不是你家的窗戶壞掉了！」不藏私傳授，只要靠一支十字螺絲起子，調整紗門下方輪子高度，花不到30秒就能解決困擾，重點是不用錢。
專業防霾紗窗師傅「防霾錯錯哥」近日在TikTok分享，不少人家中都有「紗窗紗門關不緊」困擾，蚊蟲很容易從門縫中鑽進來。他說，這其實只是紗窗紗門的水平跑掉了，只要用一支十字螺絲起子，自己就能輕鬆修理紗窗紗門。
「防霾錯錯哥」指出，紗窗紗門下方都會有輪子，左右各一個，可以自行調整高度，「通常逆時針是把輪胎縮進去、順時針是把輪胎放下來」，只要調整這個小地方，就能恢復紗窗紗門的水平。
而影片中的右側紗門輪胎過高，因此只要用螺絲起子把門框下緣下方的螺絲（見上圖），用螺絲起子逆時針轉幾下，就能恢復水平，讓紗門恢復完美密合，整個過程花不到30秒。自己修紗窗，直接省一筆。
■本文經防霾錯錯哥（TikTok帳號greenweb2.5）授權引用。原始出處請點此
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「防霾錯錯哥」指出，紗窗紗門下方都會有輪子，左右各一個，可以自行調整高度，「通常逆時針是把輪胎縮進去、順時針是把輪胎放下來」，只要調整這個小地方，就能恢復紗窗紗門的水平。
而影片中的右側紗門輪胎過高，因此只要用螺絲起子把門框下緣下方的螺絲（見上圖），用螺絲起子逆時針轉幾下，就能恢復水平，讓紗門恢復完美密合，整個過程花不到30秒。自己修紗窗，直接省一筆。
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@greenweb2.5紗窗自己修，又省了一筆，不客氣👍 #防霾錯錯哥 #錯錯哥 #紗窗 #diy #生活小技巧
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