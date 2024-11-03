家裡煮飯必備的醬油，是烹煮料理缺一不可的調味料，「哪一款醬油最好吃」也常常受到大家討論。近期，有網友分享全聯福利中心一款「百搭醬油」正在下殺「買一送一」，自己「掃貨整籃」還透露保存期限有2年，囤貨也沒關係；眾人聽了紛紛推薦黑豆桑醬油，滷肉顏色漂亮還不死鹹，吸引婆媽也跟著瘋搶直呼「平常太貴真的下不了手」，總算等到優惠。好市多的「YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油」也備受主婦好評。
維持日常生活的必需品柴米油鹽醬醋茶，減一樣總覺得少一味，天天要用的物品如果能划算省錢點，長久累積下來也是相當可觀。對精打細算的婆婆媽媽來說，平時捨不得入手的高單價好物，趁折扣活動購買才實惠。
近期，有網友分享全聯福利中心一款「百搭醬油」，黑豆桑正在下殺「買一送一」，稱讚吃起來真的不死鹹，自己「掃貨了一整籃」，還透露查看保存期限有2年，先買起來囤貨也沒關係。
吸引眾人熱論，推薦黑豆桑醬油滷起肉來顏色真的漂亮，還有專業主婦分享紅金款適合滷肉或紅燒，黑金款自己則是拿來炒菜或當沾料。大家聽聞也跟風說要趕快去搶貨，直呼「每次都想買買看，平常太貴真的下不了手」，也有人稱讚其成分單純真的好吃。事實上，每個人的味覺很主觀，「我的蜜糖，可能是你的毒藥」，也有民眾逆風表示自己吃不習慣黑豆桑、覺得很難吃。
翻查網路分享資訊，過去常被眾人推薦的醬油，除了常見的金蘭、龜甲萬品牌，還有「屏科大非基改造薄鹽醬油」也有不少人討論愛用；過去《NOWnews今日新聞》也曾報導過好市多的「YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油」自製壽喜燒湯底超讚，炒烏龍麵或直接拿來沾生魚片、涼拌小菜都好吃，是賣場必買排行榜常勝軍，都推薦給想換換口味的民眾多嘗試看看。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期，有網友分享全聯福利中心一款「百搭醬油」，黑豆桑正在下殺「買一送一」，稱讚吃起來真的不死鹹，自己「掃貨了一整籃」，還透露查看保存期限有2年，先買起來囤貨也沒關係。
吸引眾人熱論，推薦黑豆桑醬油滷起肉來顏色真的漂亮，還有專業主婦分享紅金款適合滷肉或紅燒，黑金款自己則是拿來炒菜或當沾料。大家聽聞也跟風說要趕快去搶貨，直呼「每次都想買買看，平常太貴真的下不了手」，也有人稱讚其成分單純真的好吃。事實上，每個人的味覺很主觀，「我的蜜糖，可能是你的毒藥」，也有民眾逆風表示自己吃不習慣黑豆桑、覺得很難吃。
翻查網路分享資訊，過去常被眾人推薦的醬油，除了常見的金蘭、龜甲萬品牌，還有「屏科大非基改造薄鹽醬油」也有不少人討論愛用；過去《NOWnews今日新聞》也曾報導過好市多的「YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油」自製壽喜燒湯底超讚，炒烏龍麵或直接拿來沾生魚片、涼拌小菜都好吃，是賣場必買排行榜常勝軍，都推薦給想換換口味的民眾多嘗試看看。