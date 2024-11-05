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▲特力屋即日起至11月13日推出多元1111購物優惠，精選明星商品下殺3折起。（圖／特力屋提供）

▲特力屋金耀9W LED球泡燈」單顆原價99元，囤貨5入299元。（圖／特力屋提供）

▲BOSCH 10人份全嵌式洗碗機優惠價及滿額折抵後3萬7150元，現省1萬9050元。（圖／特力屋提供）

▲hoi芝華仕牛皮單人電動沙發」優惠價及滿額折抵後9249元，現省1萬1551元。（圖／特力屋提供）

▲特力屋Smart Wash溫水免治馬桶洗淨便座，優惠價及滿額折抵後4640元，現省1350元。（圖／特力屋提供）

▲BRAVAT衛浴三件套組，含面盆龍頭、短柱面盆、省水馬桶，現省1.2萬元。（圖／特力屋提供）

▲KLUBBSPORRE人體工學枕$1,499。（圖／IKEA提供）

▲STJÄRNBRÄCKA四季被 $3,799。（圖／IKEA提供）

▲PAX/FORSAND衣櫃 $7,950。（圖／IKEA提供）

▲KALLAX層架組 $2,799。（圖／IKEA提供）

▲MALM掀床 $12,900。（圖／IKEA提供）

1111「雙11」購物檔期倒數，《NOWnews今日新聞》整理特力屋、IKEA家居購物優惠，包括特力屋牛皮電動沙發原價2萬800元，特價9249元，現折超過1.1萬元，單筆消費滿3000元折350元。IKEA雙11線上優惠，全站單筆消費滿8000元，輸入指定折扣碼「EC24D11」，現折800元。◾優惠時間：即起至11月13日◾明星商品下殺3折起，再享指定家具床墊滿萬折1111元(可累折)◾新註冊會員享有100元購物金◾登入領千元大禮包：單筆訂單滿3000元折350元，滿6000元折750元◾線上下單、門市取貨，再享單品滿799元折50元的店取折價券，且當日即可憑簡訊取貨把握雙11將居家耗材囤起來省最大！推「特力屋金耀9W LED球泡燈」，單顆原價99元，囤貨5入299元，現省196元；「3M F011活性碳濾芯1入+PP濾芯2入(超值3入組)」，原價4320元，優惠價及滿額折抵後3149元，現省1171元。「新美滿婚姻三機」其中一機的「BOSCH 45cm10人份全嵌式洗碗機 SPV4IMX00X」原價5萬800元，優惠價及滿額折抵後3萬7150元，現省1萬9050元；「hoi芝華仕頭等艙頭層牛皮單人電動沙發」，原價2萬800元，優惠價及滿額折抵後9249元，現省1萬1551元。「特力屋Smart Wash溫水免治馬桶洗淨便座」，原價5990元，優惠價及滿額折抵後4640元，現省1350元；家的靈魂就是燈，推「TOSHIBA璀鑽40W LEＤ壁切吸頂燈」，原價5700元，優惠價2590元，現省3110元。此外，特力屋居家裝修中心再推「BRAVAT衛浴三件套組：面盆龍頭、短柱面盆、省水馬桶(30cm)」原價2萬1799元，優惠價及滿額折抵後9161元，現省1萬2638元，年底居家換新不能錯過。◾優惠時間：即起至11月14日◾官網全站單筆滿8000元，輸入指定折扣碼EC24D11，現折800元◾KEA LINE官方帳號「超集玩家」集點，完成任一筆消費再送ISTAD保鮮袋滿額兌換券一張擁有超過百人認證的五星好評KLUBBSPORRE人體工學提供兩種舒適體驗，一面是緩衝泡棉，另一面是涼爽凝膠，加上柔軟的材質與透氣的布料，讓你隨季節變化輕鬆切換，此外無論側睡還是仰睡，都能提供穩定的頭頸部支撐。用STJÄRNBRÄCKA四季被將自己包裹在舒適與溫暖中吧！其透氣度高，能有效吸濕排汗，確保整夜乾爽舒適，還可以機洗，讓清潔變得輕鬆省力，一年四季都舒適。大容量的經典PAX衣櫃，為換季衣物提供充足空間，搭配KOMPLEMENT內部配件，讓衣物輕鬆分類、整齊收納，季節轉換時不再手忙腳亂。隨著秋冬換季，獲得近百則五星好評的IKEA經典熱銷KALLAX層架組成為收納好幫手。直放或橫放都可以的設計，搭配簡約白色系，任何風格與空間都能輕鬆搭配使用，還有各種收納盒、抽屜可以自由搭配，輕鬆實現小空間、大收納，讓換季整理變得超簡單。隨著天氣轉涼，將夏季衣物收納於MALM掀床下方，為臥室創造更多空間，輕鬆保持整潔又美觀！採用簡約的白色設計百搭大方，嵌入式提升裝置操作輕便，只需簡單抬起即可使用，是換季收納的好幫手。