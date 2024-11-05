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▲買新家一定要裝潢嗎？不少人認為自住建議裝潢，但也有人不做裝潢，只買家具。（圖／資料照片）

▲中國信託商業銀行推裝潢信貸專案，首期年利率0.01%，最高貸款額度500萬。（圖／中國信託商業銀行網站）

房價高漲，不少人買房付完頭期款後已經被榨乾，沒有裝潢的預算。一名網友自認買新房已經很好了，連天花板都打算不做，問道「買新房都不裝潢的人多嗎？」貼文引發討論，過來人直言：「自住要做（裝潢）、租人不用。」分享裝潢得越精緻反而越不容易脫手。《NOWnews》整理中國信託、凱基、台北富邦3家銀行裝潢貸款。原PO在PTT發文，表示沒有錢也不想花，自認「反正買新房子已經很好了，連系統櫃 、 天花板完全都不做」，好奇有多少人和他一樣。貼文引發討論，不少過來人都認為，如果是自己住，最好還是裝潢一下，若是要出租或是計劃3~5年轉手就不用，直言「」，分析不少人都認為，「平釘的天花板才幾萬塊」，，家具可以買IKEA、有點預算可挑有情門。一名網友分享朋友實例，「」，認為基本的裝修，天花板、木地板加好看的輕家具，對於轉手是有幫助的。其實，目前有不少銀行推出「裝潢貸款」，利率最低0.01%，《NOWnews》整理以下3家銀行裝潢貸款方式。中國信託商業銀行攜手睿締國際科技股份有限公司（HOMEE AI）旗下「HOMEE 合宜家居」，跨界推出裝潢房信貸專案，即日起至今年12月31日止，信用貸款優惠首期年利率僅0.01%，信貸期數最長7年，貸款額度最高可達新臺幣500萬元，營業時間線上申請最快1小時撥款，亦可選擇融資房貸，可貸額度最高達房屋鑑價價值的85%。凱基銀行推「神助攻」凱基信貸，首月優利0.01%，貸款額度最高800萬元，不論是要追夢、裝潢或是買車都可用，即起至12月31日止，免開辦費，只要年滿18歲以上、60歲以下，年收入達25萬元以上的國人都可申請，信貸期數為2至7年，依申請人信用狀況評估合適的貸款額度及利率，不需要提供保證人，線上申請立約後最快5分鐘撥款。台北富邦銀行為需要新購屋裝潢或原屋翻修的客戶，推「富邦裝潢金房貸」，提供最高房屋鑑價5%的貸款額度，適用房貸利率最低2.45%（指數利率一段式+0.86%，目前2.45%），貸款期限最長20年，每件收取5000元帳戶管理費。至於裝潢費用該怎麼抓？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，裝潢、家具及家電費用會依每人需求與喜好，而衍生或高或低不同的費用，簡單家具約30萬元、基本裝修約50萬元，若找設計師則要百萬起跳，且按坪計費，少則3、4萬元1坪，多10幾、20萬元1坪都有，「畢竟現在裝潢料貴、工也貴」。