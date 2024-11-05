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▲郭鎧紋指出，台南後壁地震的震央附近雖有木屐寮六甲斷層，但斷層是向東傾斜，而震央在斷層西側，因此不是木屐寮六甲斷層引起。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋分析，嘉義今年地震多主要是因為3個群震在發展。（圖／郭鎧紋提供）

地牛又翻身！今（5）日上午11時41分，台南市後壁區發生規模3.1地震，地震深度11公里，屬於「極淺層地震」。地震專家、前氣象局地震預報中心主任郭鎧紋示警，此地震十分接近嘉義中埔群震及布袋群震，要特別留意的是根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，上午11時41分南台灣這起規模3.1地震，震央在台南市後壁區，地震深度11公里，屬於「極淺層地震」，最大震度在台南白河、嘉義太保，來到2級。郭鎧紋指出，經由臺灣活動斷層查詢系統，台南後壁地震的震央附近有木屐寮六甲斷層，但木屐寮六甲斷層是向東傾斜，震央在斷層西側，因此本次地震不是由木屐寮六甲斷層活動造成的。他發現，震央位置距離日前嘉義縣中埔鄉群震約15公里，距離嘉義縣義竹鄉和布袋鎮群震約20公里，直言「15公里人要走3小時，但地震波3秒就到」。要特別留意的是近期地震頻繁的嘉義縣。郭鎧紋指出，據統計，2011年1月1日至去（2023）年12月31日，嘉義縣共發生顯著有感地震38個、小區域地震207個，合計245個，平均每年13.84個。然而，嘉義縣今年至今11月5日止，已發生顯著有感地震11個、小區域地震59個， 合計70個 ，超過年平均值13.84個的5倍。郭鎧紋分析，嘉義縣今年地震頻繁主要是有今年有三個群震在發展，包含「嘉義縣義竹鄉和布袋鎮群震」、「嘉義縣中埔鄉群震」及「嘉義縣朴子市太保市群震」。不過，他也指出，目前三個群震已漸趨緩和，明年嘉義縣地震活動應可望趨於正常。