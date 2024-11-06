立冬快到了，電費卻突然莫名暴增3倍！一名網友抱怨，今年電價調漲，繳電費時發現用電度數暴增了1000多度，電費從去年同期2000多元，增加至這期的8000多元，追問台電才知道，原來是台電人員「多抄了1000多度」，疑惑「台電這情況最近新聞很多，螺絲鬆了？」內行曝一招保荷包。《NOWnews》整理智慧電表是什麼？怎麼申請？電費異常時的救濟方式一次看。
原PO在PTT秀出電費帳單截圖，表示「用電方法根本沒什麼變，直接暴增1千多度是怎麼回事？」貼文引發討論，不少人懷疑原PO被偷接電，也有人建議該換一波變頻電器。
不過，原PO隨後更新發文，表示經詢問台電後，發現是「台電確實多抄了1000多度」，更正後的電費和上期3000多元相近。有網友建議他該更換「智慧電表」，降低傳統人力抄寫產生的失誤。
智慧電表是什麼？該怎麼申請？
傳統台電每月會派員來抄電表，計算用電量後，就寄電費單到你家。而「 智慧電表 」是台電規劃及建置AMI智慧電表基礎建設 (Advanced Metering Infrastructure, AMI) 一項，可隨時記錄用電量並回傳到台電、用戶端的一種電表設施，是台灣政府近年積極推廣的電力設施。用戶可透過「台灣電力APP」自行追蹤用電量。
智慧電表的設置成本較高，台電規劃「用電量較大」或「有供電瓶頸」的地區，也就是節電高潛力區優先布建。目前還沒有開放用戶主動臨櫃申請，不過如果有申請「時間電價方案」或住家有「再生能源併網」，台電會主動協助更換智慧電表。截至 2023 年 9 月底，全台共有 259 萬具智慧電表，主要集中在六都。
電費異常該怎麼辦？
經濟部指出，民眾如發現當期電費異常時，可致電24小時客服專線1911或各區營業處詢問，台電公司會派員進行複查指數或電表勘驗。 如果有錯誤會重新計算電費多退少補，不會影響用戶權益。
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不過，原PO隨後更新發文，表示經詢問台電後，發現是「台電確實多抄了1000多度」，更正後的電費和上期3000多元相近。有網友建議他該更換「智慧電表」，降低傳統人力抄寫產生的失誤。
智慧電表是什麼？該怎麼申請？
傳統台電每月會派員來抄電表，計算用電量後，就寄電費單到你家。而「 智慧電表 」是台電規劃及建置AMI智慧電表基礎建設 (Advanced Metering Infrastructure, AMI) 一項，可隨時記錄用電量並回傳到台電、用戶端的一種電表設施，是台灣政府近年積極推廣的電力設施。用戶可透過「台灣電力APP」自行追蹤用電量。
智慧電表的設置成本較高，台電規劃「用電量較大」或「有供電瓶頸」的地區，也就是節電高潛力區優先布建。目前還沒有開放用戶主動臨櫃申請，不過如果有申請「時間電價方案」或住家有「再生能源併網」，台電會主動協助更換智慧電表。截至 2023 年 9 月底，全台共有 259 萬具智慧電表，主要集中在六都。
電費異常該怎麼辦？
經濟部指出，民眾如發現當期電費異常時，可致電24小時客服專線1911或各區營業處詢問，台電公司會派員進行複查指數或電表勘驗。 如果有錯誤會重新計算電費多退少補，不會影響用戶權益。