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▲今年內湖共成交20件億級商辦，總成交金額達87.4億元。（圖／台灣房屋提供）

央行近期積極打炒房，但是在「管住不管商」的原則之下，一般事務所和商辦廠辦型產品的買氣皆大幅提升！實價最新揭露，8月內湖「長虹雲端科技大樓」，成交中低樓層戶，上櫃科技大廠「威剛科技」砸約2 億9458萬元、每坪46.3萬元，買下664.92坪的廠辦。威剛科技2021年該大樓還在興建中時，就公告以約26.2億元，向長虹購入1~5樓、27~29樓商辦，共計5471.5坪；同年再以約8億元，買下25~26樓的地主戶，共計1547.4坪；而這次又以約3億元，加碼取得地主分回的10樓戶，約665坪；總計威剛近年陸續砸逾37億元，包下該棟商辦超過7500坪的空間。台灣房屋內湖特許加盟店店長王禮民分析，內科辦公發展以西湖、文德段密度最高，不過因為相當飽和，近年已逐漸向外延伸至舊宗段甚至到現今的潭美段，包括台塑企業、星宇航空等不約而同選擇進駐此區，讓潭美段形成新的企業總部聚集區域。他指出，潭美段是內科科技走廊連接南軟與汐科的戰略重要位置，而長虹雲端科技大樓近內湖交流道，南來北往極具交通優勢，到信義計畫區也僅約10分鐘車程，目前單價約44~47萬元，一有釋出仍吸引中大型企業規劃評估。台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年台北市各區億級商廠辦交易狀況，連年都是以內湖區商辦交易量最高，今年前三季已揭露有20件，2023年同期共17件；總銷部分今年也比去年同期多，今年前三季共87.4億元，相較去年同期84.3億元，年增幅3.7%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，企業從徵才和營運考量，商辦挑選首重交通和產業群聚性，今年台北市蛋黃區交易以中山區最熱，不過精華區商辦屋齡漸高，且有不少商辦正在都更中，中大坪數商辦稀缺，近年有企業總部需求的公司，則逐漸轉向內湖以及南港一帶規劃。第一建經研究中心副理張菱育指出，目前政府打房政策「打住不打商」，限貸令對於商用投資的貸款成數限制也不變，所以較不影響企業購置辦公室的佈局規劃，加上台商回流資金陸續解禁，尤其是商廠辦更受電子科技業、傳統產業大廠的目光，因此商用不動產仍會持續穩健發展。