在不同的城市生活居住，根據房價、物價等差距，生活成本都會有所不同。一名網友發問，「年薪100萬住台北和年薪70萬住台南」哪個生活品質會比較好？有人認為設定條件台北100萬太少了，「家裡沒礦的話，會過得蠻辛苦」，一票秒選台南，直言：「想存錢選台南！」
原PO在PTT發文表示，台北百貨多、有捷運、有演唱會，但不好開車、物價房價高，而台南則是美食多、天氣好，房價物價低一點、好開車，但較不繁榮，閩南人多、少藝文活動，好奇問年薪100萬住台北跟年薪70萬住台南，哪一邊生活品質會比較好。
貼文引發討論，不少人認為以原PO設定的年薪條件，100萬在台北太少了，只能租房或是外擴住到新北、甚至桃園龜山，若是要買房只能選台南。也有人認為關鍵在是否買房，若要買房兩邊住起來都不開心，但如果是以存錢為考量的話，一定選台南。
一名過來人分享，自己正是從台南年薪70萬，上台北後年薪變100萬，「說真的物價沒大家想像中差那麼多，一個便當台北150台南100也跑不掉，自己料理甚至根本沒差，台南家庭式含車位現在普遍租金也要2萬以上。比較起來台南70其實過得很窮，臺北100好一些，但也不到很大的差異。」
2024第2季房價所得比出爐 台南房價比較十年前高4倍
根據內政部發布的資料，今年第2季的房價所得比再創新高，六都只剩下桃園的房價所得比不到10倍。台北市房價所得比16.36倍，較十年前同期多了2.11倍，而台南市房價所得比為10.29倍，較十年前同期多了4.11倍，代表現在台南人買房要比10年前，多付出4年的家庭可支配所得。
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貼文引發討論，不少人認為以原PO設定的年薪條件，100萬在台北太少了，只能租房或是外擴住到新北、甚至桃園龜山，若是要買房只能選台南。也有人認為關鍵在是否買房，若要買房兩邊住起來都不開心，但如果是以存錢為考量的話，一定選台南。
一名過來人分享，自己正是從台南年薪70萬，上台北後年薪變100萬，「說真的物價沒大家想像中差那麼多，一個便當台北150台南100也跑不掉，自己料理甚至根本沒差，台南家庭式含車位現在普遍租金也要2萬以上。比較起來台南70其實過得很窮，臺北100好一些，但也不到很大的差異。」
2024第2季房價所得比出爐 台南房價比較十年前高4倍
根據內政部發布的資料，今年第2季的房價所得比再創新高，六都只剩下桃園的房價所得比不到10倍。台北市房價所得比16.36倍，較十年前同期多了2.11倍，而台南市房價所得比為10.29倍，較十年前同期多了4.11倍，代表現在台南人買房要比10年前，多付出4年的家庭可支配所得。