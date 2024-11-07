買房後，裝潢預算該怎麼抓？不少人擔心花大錢裝潢，實際住了卻會後悔。一名網友分享裝潢心得，點出7項必做的裝潢，其中最推薦玄關One Touch（一鍵切斷全屋燈光電源）CP值超高，一票過來人都點頭，狂讚用過就回不去、太頂了。
原PO在PTT發文「再給我裝潢一次，我還是會做的選擇」，點出以下7項目超級推薦。
1. 玄關 One Touch（一鍵切斷全屋燈光電源）
這個超重要，裝潢一定要做，出門回家只要按一鍵，家裡燈直接全開全關，超級方便，成本超低、CP值超高。要 記得電源迴路不要接到冰箱或其他電器。
2. 吊隱式除濕機
台北天氣潮溼，原PO家裝日立的兩台，含管線約6萬元。優點是不用倒水，地上也省得一堆機器電線。如果有預售屋客變，記得要預留梁柱風管通過的孔洞，可以減少天花板下降的高度。
3. 天花板間接照明及吸頂燈
雖然很多人可能覺得間接照明會積灰塵，但是原PO認為其好處在於不會直視到光源，眼睛相對舒適，又能提供環境足夠的亮度。吸頂燈好看又實用，可用來補間照不足光源。
4. 廚櫃下一定要預留220V
現在廚下淨水器幾乎是必備品了，基本標配加熱型淨水器，但一般有儲熱水箱的產品，久了其實會滋生水垢。瞬熱型淨水器基本上少了一個水箱，收納空間增加、更為方便。如家中有開伙，也可考慮買IH爐。
5. 浴室沸石型除濕機
只要是新建案應該都會有當層或是當戶排氣，就算沒有開窗，沸石型除濕機都可以搞定，甚至比有開窗的還更乾燥，外面下雨裡面還能曬衣服。
6. 系統櫃
系統櫃如果要施作，一定要頂天立地的做滿，才不會容易堆積灰塵。
7. 大門電子鎖
不少人家中選用指紋或人臉辨識的電子鎖，但原PO認為此類很容易故障或沒電，需要經常更換電池，建議用磁扣或密碼開啟的電子鎖就好。
貼文引發討論，不少人認同玄關One Touch真的超方便，施作費用也不貴，而「吊隱式除濕機」則有兩極化討論，有人認為「全戶除濕+1，太爽了，不用倒水」，但也有人直言「吊隱要維修清理的時候就知道，光換個濾網就超麻煩」。
裝潢預算該怎麼抓？巧寓舍計建議，新成屋以室內實際坪數，來粗估裝潢預算，每坪約估6萬至12萬。最基本的「天地壁」以整潔簡約少木作、不動格局，生活動線規劃、基礎收納配置，每坪約6到8萬元。如果要動到格局、衛浴變動等則要抓每坪10到12萬元。
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1. 玄關 One Touch（一鍵切斷全屋燈光電源）
這個超重要，裝潢一定要做，出門回家只要按一鍵，家裡燈直接全開全關，超級方便，成本超低、CP值超高。要 記得電源迴路不要接到冰箱或其他電器。
2. 吊隱式除濕機
台北天氣潮溼，原PO家裝日立的兩台，含管線約6萬元。優點是不用倒水，地上也省得一堆機器電線。如果有預售屋客變，記得要預留梁柱風管通過的孔洞，可以減少天花板下降的高度。
3. 天花板間接照明及吸頂燈
雖然很多人可能覺得間接照明會積灰塵，但是原PO認為其好處在於不會直視到光源，眼睛相對舒適，又能提供環境足夠的亮度。吸頂燈好看又實用，可用來補間照不足光源。
4. 廚櫃下一定要預留220V
現在廚下淨水器幾乎是必備品了，基本標配加熱型淨水器，但一般有儲熱水箱的產品，久了其實會滋生水垢。瞬熱型淨水器基本上少了一個水箱，收納空間增加、更為方便。如家中有開伙，也可考慮買IH爐。
5. 浴室沸石型除濕機
只要是新建案應該都會有當層或是當戶排氣，就算沒有開窗，沸石型除濕機都可以搞定，甚至比有開窗的還更乾燥，外面下雨裡面還能曬衣服。
6. 系統櫃
系統櫃如果要施作，一定要頂天立地的做滿，才不會容易堆積灰塵。
7. 大門電子鎖
不少人家中選用指紋或人臉辨識的電子鎖，但原PO認為此類很容易故障或沒電，需要經常更換電池，建議用磁扣或密碼開啟的電子鎖就好。
貼文引發討論，不少人認同玄關One Touch真的超方便，施作費用也不貴，而「吊隱式除濕機」則有兩極化討論，有人認為「全戶除濕+1，太爽了，不用倒水」，但也有人直言「吊隱要維修清理的時候就知道，光換個濾網就超麻煩」。
裝潢預算該怎麼抓？巧寓舍計建議，新成屋以室內實際坪數，來粗估裝潢預算，每坪約估6萬至12萬。最基本的「天地壁」以整潔簡約少木作、不動格局，生活動線規劃、基礎收納配置，每坪約6到8萬元。如果要動到格局、衛浴變動等則要抓每坪10到12萬元。