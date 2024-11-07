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▲天香樓每年只要一推出蟹宴，即被預訂一空。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「生醃沙母」是經一日高粱、紹興生醃，半透明的蟹肉吃起來鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「蟹黃水晶上湯包」內餡、湯汁融合大閘蟹精華，食用時先吃內餡再喝湯，滋味風雅。（圖／記者葉盛耀攝）

▲套餐中的菜色，首盤是江南秋風蟹三樣，小巧精緻。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「蟹粉蝦仁黃金盒」是將吐司塊炸至酥脆，佐以招牌菜蟹粉蝦仁。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「花雕白灼大閘蟹」每隻皆為5兩重以上、來自安徽女山湖大閘蟹。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳，也推出大閘蟹饗宴。（圖／台北文華東方提供）

每年入秋後老饕們期待的盛事之一，就是到天香樓品嚐蟹宴。號稱國內唯一專深耕杭饌料理的米其林一星餐廳「天香樓」，迎來新任主廚路凱源，並於11月8日至12月15日開賣「江南海河蟹饗宴」，今年菜色除了單純杭幫菜之外，還拓展至淮揚、蘇州、滬上等多元特色，並使用上6種來自海、湖的鮮蟹，包含松葉蟹、藍蟹、大閘蟹、沙公、沙母、松葉蟹柳等，以10種作法創作20道蟹餚，有套餐和單點形式，套餐每人每套4,800元+10%起，單點特色料理則是每道880元+10%起。41年前，天香樓為國內第一間供應大閘蟹的餐廳，近年來蟹隻逐年漲價，又逢氣候炎熱壓力，天香樓依舊不輕易妥協，多年來堅持使用大閘蟹並復刻杭饌經典蟹餚，因此每年只要一推出蟹宴，即被預訂一空。今年，天香樓迎來新主廚路凱源，以其累積20餘年厚實的廚藝技巧為天香樓開創新氣象，明（8）日起至12月15日開賣的江南海河蟹饗宴為其首次加入團隊的嶄新創作，且此次天香樓還首間自行培育侍茶師團隊，套餐中搭配多款精選茶款，溫潤茶湯與料理呼應，相得益彰。今年天香樓首次跨出杭饌框架，菜色設計拓展至淮揚、蘇州、滬上等江南範疇料理特色，同時合計使用六種來自海、湖鮮蟹，包含 松葉蟹、藍蟹、大閘蟹、沙公、沙母、松葉蟹柳，以生醃、清蒸、鑲嵌、白灼、煨燉、快炒、香燴、烤製、醬爆、酥炸等10種作法創作出20道蟹餚，呈現套餐和單點形式。菜色中包含有「生醃沙母」，是經一日高粱、紹興生醃後，以18斬刀工依蟹肢脈絡支解，呈現半透明的蟹肉，佐以數十種主廚特選香料醃漬，成菜蟹肉晶瑩剔透、紅膏誘人，入口清香鮮甜。也有「蟹黃水晶上湯包」，比市售小籠包大上5倍的上湯包，內餡裹入晶瑩剔透豬肉凝凍與蟹黃精華一同蒸製，內餡、湯汁融合大閘蟹精華，食用時先吃內餡再喝湯，佐上蟹黃酥餅，蟹黃香氣濃郁豐腴。至於套餐中的菜色，首盤是江南秋風蟹三樣，並以法餐Amuse Bouche方式呈現，精選帝王蟹、松葉蟹、藍蟹，其中以砂糖橘填入松葉蟹鉗製成延伸自宋代名菜的迷你小巧版「蟹釀橙」，滿滿的細膩蟹肉，嚐起來相當過癮。還有「蟹粉蝦仁黃金盒」，是將吐司塊炸至酥脆，佐以禮用大閘蟹製成的天香樓經典「蟹粉蝦仁」之醬汁一同品嚐，視覺小巧更富樂趣。主食有「滬上醬爆大閘蟹」，是選用沙公酥炸後，與甜麵、黑豆瓣醬、鎮江醋等香料爆炒；當然，老饕們依舊多年都不變心的「花雕白灼大閘蟹」也依舊點得到，每隻皆為5兩重以上、來自安徽女山湖大閘蟹，體大肉肥，吃得到肉嫩膏滑的迷人滋味。天香樓的「江南海河蟹饗宴」，明（8）日起開賣至12月15日，每套售價4,800+10%起，點購套餐將贈送由台北亞都麗緻大飯店「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊親製紹興巧克力伴手禮，緻友會員加價2,200+10%套餐，升等五兩雙蟹或八兩蟹加贈亞緻餐飲鎮江醋乙瓶；亦同時提供數十道單點特色料理，每道880+10%起。台北文華東方酒店也吃得到大閘蟹，連續七年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，每年都推出的大閘蟹饗宴即日起至11月24日限時開賣。鄭國雄主廚嚴選每隻重達六兩、豐腴肥美的台灣在地養殖優質大閘蟹，精心設計了以大閘蟹蟹肉與蟹黃入饌的套餐，包括「灌湯蟹粉小籠包」、「蟲草花水鴨燉瑤柱」、「蟹粉龍蝦鬆燴鮮腐竹」等多道甘腴豐美的佳餚，每一口都能品嘗到大閘蟹蟹肉的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁，感受秋日最鮮美的滋味。大閘蟹套餐每位5,880元+10%。