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▲Pixel 9 Pro Fold是市面上最薄、螢幕最大的摺疊手機。（圖／記者周淑萍攝）

Google Store雙11大降價！Google今（8）啟動雙11購物節特惠活動，全新上市的Pixel 9系列除Pixel 9 Pro之外，其餘所有機型都納入降價行列，以Pixel 9 Pro Fold降1萬1398元省最大，入門機Pixel 8a降1649元，入手價僅1萬4841元。◾Pixel 9 Pro Fold 原價5萬6990元起，特價4萬5592元起，現省1萬1398元◾Pixel 9 原價2萬6490元起，特價2萬1192元起，現省5298元◾Pixel 9 Pro XL 原價3萬6490元起，特價3萬3936元起，現省2554元◾Pixel 8 Pro 原價3萬3900元起，特價2萬4400元起，現省9500元◾Pixel 8 原價2萬4900元起，特價1萬7900元起，現省7000元◾Pixel 8a 原價1萬6490元起，特價1萬4841元起，現省1649元◾Pixel Watch 3（41mm）原價1萬1990元，特價1萬791元，現省1199元◾Pixel Watch 3（45mm）原價1萬3490元，特價1萬2141元，現省1349元◾Pixel Watch 2 原價7990元，特價6490元，現省1500元◾Pixel Buds A-Series 原價3290元，特價2490元，現省800元◾購買Pixel Buds Pro 2 可獲得1490元Google商店消費點數，限下次使用此外，購買Pixel 9系列還額外贈送手機殼，手機殼價值1099至1699元不等。追蹤 Google 商店最新消息，即可獲得 200 折扣券，限下一次購物使用。至於Apple手機，蘋果經銷商STUDIO A 在雙11 檔期推出「Apple認證機特賣會 」活動，11月9日至11月11日在台北西門門市祭出300個認證機限時優惠，包括iPhone 15 Pro系列、Apple Watch Ultra 2 、MacBook Pro、iPad Pro等產品，最低33折，可趁機撿便宜。