央行第七波打房後迎來首購族時代，不過受限銀行房貸滿水位，許多在上市公司工作、薪水及信用都不錯的首購族，想申請利息較低的新青安貸款買房都不容易。代書指出，近期有真實案例就是因「物件有租約所影響」，提醒首購族要多加留住。
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信義代書葉惠玲分享，曾有買家歷經3個月看房終於相中滿意物件，決定申請新青安，明明收入、信用皆狀況優良卻無法核貸，關鍵竟是因為一樓住宅物件騎樓出租給了流動攤販存放貨物。
買方想要承接租約，但根據新青安貸款規定，若房屋有任何形式的租約存在都無法申請，「即使只是騎樓租約也會影響申請資格。」所幸經過協調，賣方同意支付違約金給流動攤販並提前終止租約，最終順利完成交易。
葉惠玲提醒，以新青安而言，申請房貸後需簽下自住切結書，若簽署人違反承諾，可能需終止相關利息補貼，並需返還補貼期間利息，且重新核定貸款條件，如改變利率及成數等。
新青安房貸還會進行貸後管理，如檢視土地登記簿建物謄本是否有所有權再過戶，或辦理不得移轉的預告登記，或設定次順位抵押權給第三人等查核，在在都是首購族該留意的事項。
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信義代書葉惠玲分享，曾有買家歷經3個月看房終於相中滿意物件，決定申請新青安，明明收入、信用皆狀況優良卻無法核貸，關鍵竟是因為一樓住宅物件騎樓出租給了流動攤販存放貨物。
買方想要承接租約，但根據新青安貸款規定，若房屋有任何形式的租約存在都無法申請，「即使只是騎樓租約也會影響申請資格。」所幸經過協調，賣方同意支付違約金給流動攤販並提前終止租約，最終順利完成交易。
葉惠玲提醒，以新青安而言，申請房貸後需簽下自住切結書，若簽署人違反承諾，可能需終止相關利息補貼，並需返還補貼期間利息，且重新核定貸款條件，如改變利率及成數等。
新青安房貸還會進行貸後管理，如檢視土地登記簿建物謄本是否有所有權再過戶，或辦理不得移轉的預告登記，或設定次順位抵押權給第三人等查核，在在都是首購族該留意的事項。