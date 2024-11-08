年度最佳購物時機、雙11來臨！蝦皮、momo購物網、PChome 24h購物及Coupang酷澎等4大電商平台都已經開跑，雙11要買什麼？上哪家買最省錢？《NOWnews今日新聞》整理4大電商雙11優惠，免運券、折扣券領法、必買商品推薦等一文掌握。
🟡 蝦皮購物雙11優惠活動
蝦皮購物號稱「最強免運」，可領11張全站免運券，其中2張限時11月11日凌晨0時至2時使用（1張低消0元、1張低消99元），其餘9張可在雙11當天0時至23時59分，消費滿99元即可使用。
另外還有3張超商專屬免運券，不限消費金額都可用，適用7-11、全家及萊爾富。不小心錯過了雙11別懊悔，蝦皮還加碼2張超商免運券，1張限11月12日消費滿399元、7-11免運；另張則限11月13日消費滿399元、全家免運。
◾新用戶優惠：領100元折價券、299元免運券
◾免運券：11/11前，可領11張免運券、5張超商免運券
◾全站1折：11/11前，領全站1折券、5張899元起折80元券
◾蝦幣換神券：11/11玩幸運轉盤，抽1111蝦幣
資料來源：蝦皮購物
🟡 momo購物雙11優惠活動
momo雙11消費滿490元免運直送到家，11月11日消費不限金額，下單就抽百萬休旅車。 APP限定，最高可抽999mo幣。特別的是，momo購物今年雙11推「組隊送7000元」全站回饋活動，11月10日晚上8時至11日深夜11時59分，消費20萬以上3.5%，最高7000元，個人則是滿2萬5000送2.5%，最高650元。（全站回饋組隊／個人2擇1）
◾momo雙11必買商品推薦
- ARIEL 超濃縮抗菌抗臭洗衣精1030gx8包 原價1099元、特價849元
- Staub 圓形琺瑯鑄鐵鍋22cm 原價1萬800元、特價3999元
- LG 13公斤Smart Inverter智慧變頻洗衣機原價1萬5900元、特價1萬1111元
◾限時搶mo幣：APP限定，最高可抽999mo幣
◾加碼購物金：11/11 20:00 登記，最高2.5%mo幣回饋
◾組隊送7000元：11/10 20:00～11/11 23:59 組隊消費最高享7000元回饋
資料來源：momo購物網
🟡 PChome 24h購物雙11優惠活動
PChome 24h購物每日驚爆價1.1折起，再搶最低$11元限量黃金；雙11活動會場限時搶超省券、夜貓券、爆品券等各種購物神券；指定時間下單享P幣、LINE購物、HAMI購物回饋；會員簽到送P幣，連續簽到再抽999P幣；每日進站免費拿P幣紅包，最高送160P幣。
◾PChome 24h雙11必買商品推薦
- 石頭掃地機器人Qrevo MaxV原價5萬9999元，雙11限時特價1萬6111元
- ACER SA322QK 32型4K美型螢幕原價1萬1990元，雙11限時特價4999元
- SK-II青春露330ml原價8990元，會員限購特價1111元。
◾新會員好禮：新機下單折350元
◾簽到送P幣：連續簽到滿11天享42P幣，再抽999P幣
◾天天超省券：11/10~11/12 12:00領全站滿5萬折3000券
資料來源：PChome 24h購物
🟡 Coupang 酷澎雙11優惠活動
美商 Coupang 酷澎即日起推出雙11 狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的驚人折扣，兩大攻略每天領優惠券、尿布必囤，不用搶券天天領，消費滿1000元折200元，個人清潔、家用清潔、食品飲料及寵物用4大強打商品，挑戰市場最低價。
不少 Coupang 酷澎粉絲都推薦必買尿布、韓國泡麵。酷澎強打雙11尿布特典，單片低至3.3元。不過，記者實際上Coupang 酷澎官網，搜出尿布最低價為「妙而舒 瞬吸舒爽黏貼型尿布」S號，234片特價799元，換算一片單價為3.42元。
◾Coupang 酷澎必買商品推薦
- Attack 一匙靈 抗菌EX強力消臭洗衣精補充包3包（單包1.5kg），42折約204元，一包約68元
- QUAKER 桂格大燕麥片1罐72折，特價108元
- 五月花厚棒抽取式衛生紙6袋（一袋10入裝），59折973元，1入約16元
◾每天領券：即起至11/13 滿1000元現折200元
◾尿布必囤：尿布3折起
◾限時搶購：食品、生活用品、寵物用品最低25%
資料來源：Coupang 酷澎
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資料來源：蝦皮購物
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◾限時搶mo幣：APP限定，最高可抽999mo幣
◾加碼購物金：11/11 20:00 登記，最高2.5%mo幣回饋
◾組隊送7000元：11/10 20:00～11/11 23:59 組隊消費最高享7000元回饋
資料來源：momo購物網
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資料來源：PChome 24h購物
🟡 Coupang 酷澎雙11優惠活動
美商 Coupang 酷澎即日起推出雙11 狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的驚人折扣，兩大攻略每天領優惠券、尿布必囤，不用搶券天天領，消費滿1000元折200元，個人清潔、家用清潔、食品飲料及寵物用4大強打商品，挑戰市場最低價。
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◾Coupang 酷澎必買商品推薦
- Attack 一匙靈 抗菌EX強力消臭洗衣精補充包3包（單包1.5kg），42折約204元，一包約68元
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- 五月花厚棒抽取式衛生紙6袋（一袋10入裝），59折973元，1入約16元
◾每天領券：即起至11/13 滿1000元現折200元
◾尿布必囤：尿布3折起
◾限時搶購：食品、生活用品、寵物用品最低25%
資料來源：Coupang 酷澎