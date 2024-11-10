我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《影后》揭露女演員私下勾心鬥角以及心酸的一面。（圖／Netflix提供）

▲嚴藝文剛當演員的時候，試鏡100次都沒上，這段經歷也被她放在影集中。（圖／記者吳翊緁攝）

▲嚴藝文拍戲吃臭酸的麻婆豆腐，記憶猶新。（圖／記者吳翊緁攝）

▲嚴藝文試鏡被要求表演喜怒哀樂，回家偷哭。（圖／記者吳翊緁攝）

▲謝盈萱在《影后》中飾演從女演員轉當經紀人的「薛亞之」。（圖／Netflix提供）

由嚴藝文執導的寫實影集11月7日已經在Netflix上線，曾在2015年拿下迷你劇集影后的嚴藝文，近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，暢談「影后」人生。曾經她遇過道具壞掉，被美術組要求做樣子就好，有次還吃到酸掉的麻婆豆腐，硬著頭皮吞下去，新人時期試鏡時還要表演「喜怒哀樂」，這對演員來說無疑是一種羞辱，如今嚴藝文已經是姐字輩，也終於能說出自己的心聲，她笑喊，現在要是再要她表演喜怒哀樂，就會叫對方「去死吧」！嚴藝文說，每個角色都有，像是劇中史艾瑪（林廷憶 飾）剛進圈子，滿心期待跑去試鏡，結果轉過頭來看到一批長腿美女，要跟這些美女競爭同一個角色，嚴藝文說，「我記得我剛入行試鏡廣告，角色是上班族，那是在一個長廊上，一回頭大家都是OL打扮，就想說為什麼整條走廊都是OL，而且那些OL胸部都比我大，腿比我細、比我長，臉長得比我漂亮，然後就想說，我還是先離開好了？」當下聽起來很好笑，但其實發生在20歲的嚴藝文身上，是大寫的痛苦，然後當試鏡試了100次都沒有上，就開始覺得「沒上是正常的」，嚴藝文說，「到最後已經麻木，聽天由命，以前會一直想知道原因，但其實永遠沒有真實答案，與其聽別人的評論，不如聽自己的，還是新人的時候，什麼人都可以教演戲，「然後妳就會覺得，到底要聽誰的，最後就會演出一個四不像的東西，就又會再被罵。」嚴藝文其實不會講台語，小時候接了一部台語戲，從零學起，原本的壓力已經夠大，結果導演在現場臨時改字，直接讓她發瘋，「但當下也不能說不行吧！只能硬著頭皮拿筆一直記，用妳自己看得懂的拼音。」好不容易背好了，可能又有哪個前輩跳出來說，「那句台語不是這樣講的。」發瘋已經不足以形容當時的狀態，不過嚴藝文也說，「跨過了就好了，我說實在我也有拍過那種，我要做那個裁縫，很復古要用腳踩的那種，美術組就過來說『姐妳等下做假的』，我就想說，。」還有一次，因為在山上拍攝，環境不比都市，餐桌上的道具菜早就臭酸，不像劇中楊謹華被告知「前面那一道不要吃」，嚴藝文當時是放進嘴裡才知道壞掉，「然後我還把它吞進去，還是要繼續演啊！我還記得那場戲是要稱讚這道菜很好吃。」只是內心的味道跟菜一樣，五味雜陳。不僅是演戲時遇到的瞎事，試鏡被要求表演喜怒哀樂、10秒落淚是家常便飯，嚴藝文大喊，「問10個演員，10個都討厭被要求表演喜怒哀樂、10秒落淚，但這傳統到底是從什麼時候開始的？嚴藝文說，表演這種東西，大家都講「演技」，「可是我不太喜歡講『演技』，因為技，就是一種技術，修車是技術，舞蹈劈腿也是技術，但表演沒有一個明確的技術，它是很主觀的，嚴藝文研究所是念表演，「我們都開玩笑說，因為不會導演，不會寫劇本，就去當演員吧，因為演員什麼都不用會，門檻很低，只要人去就可以了，可是當演員才知道，，要依據這個角色，去看非常多的書，做非常多的研究，然後把自己放在裡面，甚至學新的語言、技能，這是比較少人知道的。」老一輩的人會稱演員為「戲子」，但現在大家會說創作者，嚴藝文很感謝現在的時代，不再讓演員這麼平面，「我老實說，比方說謝盈萱，她如果不是透過陳嘉玲的角色，她現在不會是獨當一面的演員，，以前女主角通常年紀小，有特定公式，就是所謂的『女一臉』，像我臉上有這顆痣，根本不可能。」但現在的戲劇已經越來越多元，探討的社會議題、人際關係也越來越多面向，很多實力派演員也因此能獲得了被看見的機會。